Peregrinatores in continenti perdito latebant aperta facie feriati sunt

Peregrinatores e circum mundo vacare possunt in continenti perdito ne id quidem intellexerunt. Haec Adria Maior nota, haec continens ab Africa Septentrionali prope 250 miliones annos abrupit ac sensim sub Europa australi submersa est, inter regiones ut Alpes, Apennini, Balcaniae, Graeciaeque.

Secundum Douwe van Hinsbergen, Professorem Tectonicae Globalis et Paleogeographiae in Universitate Traiectensi, angustum a Taurino ad calcem Italiae restat sola pars visibilis Maioris Adriae. Ille iocose affirmat peregrinatores inscia ferias suas in hoc continenti perdito potius quam Atlantis degere.

Continentis perditi inventio non nova est. Alterum exemplum Zelandiae, etiam Te Riu-a-Māui in lingua Māori dicta, alterum exemplum est. Relatum est ab annis 375 amissum donec geologi exsistentiam suam anno 2017. Zelandia, cum area 1.89 decies centena milia quadrata, olim pars supercontinentis Gondwana fuit, quae Occidentalem Antarcticam et Orientalem Australiam ante 500 miliones annos comprehendit.

Abel Tasman, negotiator Hollandicus et nauta, velut Zelandiam anno 1642 detexit, dum "Magnam Continentem Australem" quaerit. Gondwana ea seiungitur ac demum submersa est, cum exigua portione supra aquam visibilem. Sialandia memoriale est geologorum quod etiam res apparentia manifesta diu occultari possunt.

