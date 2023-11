Ultima septimana Vladimir Putin Praeses Russiae conventum cum industria ducum convocavit ad tractandum de progressu oeconomiae Russiae, cum certis focus in spatio industriae. Inter argumenta tractata erant Sphaera broadband constellatio, erucae reusable Amur LNG, et Module Energy onerariam - nuclei potentiae spatii elevatoris amet. In contione Praeses Putin momentum in stationem Spatii Russiae meditati extulit et consilia nuntiavit de launchendo primum moduli sui 2027 .

In statu, Sina sola terra est cum statione spatii perficiendi suum. Statio Orbitalis Russicae (ROS) illud mutare intendit. Primus ROS modulus potentiae et moduli scientifici coniunctus erit et a cosmonautis innitetur ut delectu processus similes cum Statione Spatii Internationalis (ISS). Praeter progressionem ROS, Russia etiam laborat augendae progressionis naviculae, quae in ISS pectine agit, et novam navem onerariam quae Aquila vocatur. Interestingly, ROS dux Designer Vladimir Kozhevnikov ostendit nulla consilia esse machinam coffeam producere pro membris nautarum in ROS.

In Statione Spatii Internationalis, astronautae nunc capulus restitutum consumunt, processum qui nulla gravitatis involvit versandum et in vasis specialiter designatis. Sed tempus erat cum ISS machinam suam capulus habebat. Anno 2015, machina ISSpresso ad stationem spatii deportata et inaugurata ab ESA astronaut Samantha Cristoforetti, qui usum in video demonstravit. In societate evoluta cum Agrotec, Lavazza, et Agency Space Italica (ASI), machina ISSpresso prima machina capsulae capulus machinae ad singularem microgravity spatii spatium designatam.

Machina capsulae Lavazzae specie Terrae factae usus est, et nova technologia ad systema hydrauticum ruborem redactum est postquam singulae capulus effusa est. Haec purgatio processus pressionem differentiam in pera speciali creavit, quae certissimum odorem emisit, cum palea inserta est. Cum machina capulus experimentalis successum haberetur, in Terram 2017 rediit et nulla machina capulus in spatio fuit.

FAQ:

Q: Quando primus modulus Russicae Stationis Spatii deducendae expectatur?

A: Primus modulus Stationis Spatii Russicae ab 2027 ad launch venturus est.

Q: Quid primum moduli serviet?

A: Primus modulus Stationis Spatii Russicae ut potentia coniuncta et moduli scientifici fungatur.

Q: Utrum cosmonautae in tabula ROS simili modo ISS delecti sunt?

A: Ita, cosmonautae ad operationes in tabula ROS eligentur in processu delectu similes cum Statione Spatii Internationalis.

Q: Num capulus apparatus in Internationali Stationis Spatii?

A: Ita, machina ISSpresso in Statione Spatii Internationali anno 2015 inaugurata est, sed in Terram MMXVII reversa est.

Q: Num erit capulus apparatus in Russian Statio Orbital?

A: Iuxta ROS dux Vladimir Kozhevnikov designator, nunc nulla consilia sunt ut machinam capulus pro sodalibus nautarum in ROS producant.