Asteroides: Potentia comminatio ad Terram

NASA visibiliter appellans infographicam die 16 Octobris dimisit, quatenus quaestionem de rebus exitiosis consequentibus habere potuit. Negotium praesens, quod "Defensionis Planetariae" NASA involvit, oculum observat pro asteroides quae potentia cum Terra collidi possunt, vastitatem diffundendo similem cum fato dinosaurus. Sed haec asteroides detecta est processus intricatus, quia lucem non emittunt.

Feliciter novae telescopiae venationi asteroides specialiter destinatae instrumentales in hac missione fuerunt. Cum Sextilis anni 2023, iam sunt 32,000 prope-Terram asteroides notae. Conatus has asteroides collocandi et indagare laudabilis fuit, cum supra 405 decies centena observationes ab amateur et professionali astrologo Minori Planetae Centro, centrum centrale pro consilio defensionis NASA planetarum.

Infeliciter, statistica in re informica exhibita rem conturbantem revelat. Ex asteroides notis 32,000 prope Terram, plus quam 10,000 sunt maiores quam 140 metra diametro. Si unum ex his Terrae collideretur, potentia totam urbem deleret. Prae meteor Chelyabinsk, qui damnum in Russia anno 2013 attulit, plus XX metrorum esse aestimatum est.

Infographica etiam elucidat ex asteroides 14,000 140 metro-latos extimationis adhuc inveniendae, unum ex illis in concursu cum Terra esse potuisse. Accedit asteroides circiter 50 cum diametro 1 chiliometrorum adhuc detectarum. Ictus asteroidis huius quantitatis calamitates implicationes ad civilizationem habere potuit.

Cura defensionis planetariae non solum in NASA sed in coetus collectivorum cadit. Informatio commonet opus adhuc esse faciendum ad salutem hominum conservandam. Etiam actus simplex informationis per infographicas homines incitare potest ad venationem asteroidum iungere, ad conatus defensionis planetariae contribuens.

