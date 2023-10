Sunt milia potentia Periculosae asteroides quae vastare urbes

NASA Planetaria divisio defensionis responsabilis est ad asteroides deprehendendas et vestigandas, quae potentia cum Terra collidi possunt et stragem stragem causant. Dum negotium simplex videri potest, est omnino provocans. Asteroides lucem non emittunt, ideo deteguntur typice cum sol reflectitur super superficiem suam et capitur per telescopia observans caelum noctis. Nuper numerus telescoporum auctus est ad venationem asteroides nominatim destinatus.

Secundum NASA infographicam mense Octobri 2023 emissa, nunc sunt 32,000 notae Asteroides Prope-Terram. Conatus has asteroides cognoscendi et investigandi praeclarum fuit, cum supra 405 decies centena observationes ab amateur et professionali astronomis ad Centrum Minorem submissum, centrum centrale pro consilio defensionis NASA planetarium.

Nihilominus, infographica quaedam mutant turbationem indicat. Ex asteroides prope Terram 32,000, plus quam 10,000 diametrum habent maiorem quam 140 metrorum. Si unus ex his asteroides Terram feriret, capere posset totam urbem delendi. Ad hoc in prospectum asteroidum, qui in Russia regione Chelyabinsk percussit 2013, 20 metra in diametro aestimata est, et damnum et iniurias significantes effecit.

Quod magis terribilius est quod periti NASA credunt nos solum minus quam dimidium potentiarum ancipitium 140 metri asteroidum latum invenisse. Existimant plura quam 14,000 ex his asteroides adhuc reperiendas esse. Accedit asteroides circiter 50 cum diametro 1 chiliometrorum quae nondum inventae sunt. Ictum ab asteroideo huius magnitudinis eventus funestos longe ultra unius urbis interitum habere potuit.

Planetarum communitas defensionis, quae ultra NASA consociationes includit, arduam respicit ad salutem humanitatis procurandam. Omnis conatus, quantumvis exiguus, magnae in hac missione exercet. Infographica captans commonitionem efficit momenti perpetui conatus cognoscendi et investigandi asteroides ancipites potentia.