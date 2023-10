De Caelo observando: Oct

Hic articulus informationes praebet ad observandum caelum ab 20-23 Octobris, inter positiones planetarum, visibilitatem Lunae, et imbrem Orionidis meteororum.

October 20

Mercurius, minima planeta in Systemate Solare, superiorem coniunctionem attingit et mense Novembri vespertina stella apparebit.

In fenestra obscura, inspicere potest M1, Cancri Nebulae, quae est reliquiae magnitudinis stellae quae anno 1054 explosa est. Nebula sicut pulvis albicans in caelo apparet, cuius centralis pulsaris magna cum magno videri potest. perspicillum.

October 21

Hac nocte est Internationalis Observa Lunam Noctem, et Luna ad Quartam Primam pervenit. Hoc bonum praebet opportunitates observandi sicut cadit diluculum. Luna est in Sagittario, alta in meridie ad occasum solis et ad horizontem meridiem occidentalem.

Spectatores spectare possunt pro termino, qui est linea obscura dividens et lucem areas Lunæ. Montes Apennini et crateres Archimedes, Autolycus et Aristillus prope aequatorem apparent. Meridionalis aequinoctialis, crateres Albategnius et Hipparchus observari possunt.

Orionides meteororum imbres etiam in hac nocte cacumina sunt, cum maxime spectans tempus in horis matutinis Octobris 22. Meteoris oriuntur e strages ab Halley Cometae relictae et videri possunt circa Orionem constellationem, puncto radiante ad orientem septentrionalem. sidus Betelgeuse. Spectatores sperare possunt 15 ad 20 meteora per horam ante solis ortum videre.

October 22

Tempus optimum ad imbrem Orionidum meteororum spectandum est in horis matutinis inter 2 AM et solis ortum localem. Punctum meteororum radiante est prope stellam Betelgeusam in Orione, et optimae sententiae ab utraque parte huius fere 45° procedent.

Observatores caelum obscurum perspicere debent cum prospectu septentrionalium, orientalium et meridionalium, caelumque ad stellas mittentes lustrandas. Astophotographi etiam meteoras in suis imaginibus capere possunt. Rates meteororum emendare debent sicut aurora appropinquat.

October 23

Venus maximam elongationem occidentalem attingit in 7 PM EDT, apparens circiter 46° a Sole. Planeta etiam ad dichotomiam pertingit, apparens dimidium lit. Spectatores speciem Veneris comparare possunt per proximos paucos dies ad determinandum cum plane dimidia pars lit.

Venus in praesenti conspicitur ut stella matutina et diebus proximis futurum est.

sources:

- Astronomia: Roen Kelly