Novum triennium proiectum a Grantham Foundation fundatum ad Praesidium Environment comparatum est apud CU Boulder ut exploraret facultatem consectetuer ex rupibus armandi facultatem mundam energiae mundi praebere. Propositum intendit ad productionem hydrogenii "geologici" investigandam, quae formatur cum aqua mineralibus ferreis pinguibus profundis in crusta Telluris miscet.

Consectetuer geologicum potentiam validam subsidii ad energiam sustinebilem efficiendam habet, sicut vapores conservandi crematos non emittit, cum aqua sola producta sit. Praecipuus propositi propositi finis est determinare si haec hydrogenia deposita tuto ad superficiem adduci possunt satis quantum ad energiam globalem postulandam.

Manipulus inquisitionis, peritis constans ex CU Boulder, Universitas Columbia, Universitas Civitatis Montana, Universitas Southamptonius, et initium societatis Eden GeoPower, experimenta tam in laboratorio quam subterraneo aget ad excitandam Terram ad plus consectetuer. Finis est replicare rationem subsurface naturalem quamproxime.

Postulatio hydrogenii increscit, phisicis incitatis ad explorandos modos novos fontes ultra traditionales. Recentes investigationes suggerit multa esse deposita hydrogenii geologici sub terra abscondita, posse convenire liquori humano cibus necessariis per saecula.

Proiectum exercendis foraminibus involvet et aquam in formationes ferreas petrae ditissimas immittens ut motus chemicas inchoaret et plus consectetuer produceret. Mensurae etiam capiendae erunt, ne bacteria ex gasis recentibus generatis consumat.

Sub duce Dr. Alexis Templeton, peritus in ambitibus subsurfaces inspiciendis, turma investigationis diligenter monens processum ut nullae consectariae circumscriptiones notae sint. Propositum est determinare si consectetuer geologicum fons energiae purae viabilis et sustinebilis sit, quae continue produci potest modo environmentally- responsabilis.

Hoc consilium cum visione C. Boulder Department of Sciences Geologicae adsimilat, ut responsabiliter utatur naturalibus Telluris opibus et ad futuram navitatem sustinendam pro generationibus futuris conferat.

sources:

- Grantham Foundation pro Praesidio Environment

- CU Boulder Department of Geological Sciences

- US Geological Survey