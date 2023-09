Ictibus in subsidiis aquae in Luna requirat recogitando consilia, Study Finds

Nova analysin craterum lunarium patefecit has notas nimis iuvenes esse ad continendas piscinas antiquas aquae glaciei, praenuntiationes provocantes de distributione et abundantia aquae in Luna. Norbert Schörghofer physicus et astrophysicus Raluca Rufu studium duxerunt, quod maxime crateres in umbra umbrae permanentibus reperientes, quae praecipuae utilitatis explorationis futurae sunt, minores quam 2.2 miliarda annorum sunt.

Ante hoc studium, viri docti credebant regiones in perpetuum obumbratas (PSRs), ut crateres profundi, aquam glaciem super billions annorum ob nimiam frigoris temperaturam capere et cumulare et accumulare potuisse. Tamen, analysin indicat PSRs a Sole non satis tuta fuisse ad temporis spatium ut hanc cumulum concederet.

Inventiones significantes implicationes habent pro missionibus lunaribus, praecipue NASA'S Artemis III missio, quae nunc est eligens situs portum in propinquitate PSRs. Cum inventio significat veteres piscinas glaciei aquae in Luna non expectandas esse, etiam suggerit maiorem PSRs maiorem aquam quam iuniores in potentia continere. Societas craterum aetatem discernens adiuvabit ad determinandas locis opportunis expositis pro futuris missionibus.

Fontes: Scientia Promovetur

definitiones:

Crateres lunares: Pocke et divots in superficie lunae ex impactis cometis et asteroides causantur.

Aqua glaciei: Aqua congelata in forma glaciei.

Regiones perpetuo obumbratae (PSRs): Areas superficialis Lunae, quae numquam soli expositae sunt.

Piscinas: Naturales spatia reposita.