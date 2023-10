Turma inquisitorum internationalium, duce Floriano Peißker ex Universitate Coloniensi Instituto Astrophysicarum, excitando invenit in medio Via lactea. Area circumiecta foramine supermassivo nostro galaxia nigra, quae Sagittarius A* (Sgr A*), est domus ad mirum numerum stellarum et aquarum glacialium iuvenum, metaphoricum "stellarium fontem iuventutis" efformans.

Inquisitores feruntur in botrum stellatum nomine IRS13, situm prope Sgr A*. Quamvis botrus supra duo decennia identificetur, eius aetas stellarum partium difficile erat determinare. Cogendo notitias e variis telescopiis per multos annos, Peißker et eius turmas reperimus stellas in IRS13 esse eximie iuvenes, tantum circiter 100,000 annos natas.

Haec inventio provocat intellectum conventionalem quam stellarum formatio- nem in media regione via lactea in media regione radiorum energiae et ingentium aestuum turbatur. Antea creditum est has res impedire ne stellae novellas circum Sgr A* et centrum galaxiae colligere.

In studio separato, Iacobus Webb Spatium Telescopium (JWST) glaciem aquae lacteae in centro via lactea galacticam deprehendit. Haec inventio coniungitur cum copia stellarum iuvenum in regione, sicut aqua glaciei saepe invenitur in disci protoplanetariis stellis iuvenilibus circumiacentibus.

Peißker et turma eius proponunt IRS13 formationem turbidam posse experti, opinantes glomeratum stellam versus Sgr A trudi esse. Hic motus causari potuit ex attritu ex interactionibus cum medio interstellario vel collisione cum aliis racemis stellarum generatis.

Praeterea studium IRS13 permittet investigatoribus effectibus supermassivorum nigri foraminum comprehendere, sicut Sgr A*, in circumstantiis et regionibus galaxiarum ultra proximam vicinitatem. Inventio iuvenum stellarum et glaciei aquae lacteae in corde via lactea praebet pervestigationes pretiosas in formatione et evolutione galaxiarum.

sources:

- Florian Peißker / University Coloniensis Institutum Astrophysicorum

- Acta Astrophysica