Harvest Supermoon nocte: Quomodo videre est in Australia

Septembris messis supermoon, quarta et ultima anni supermoon, hac nocte apparebit. Fiet circiter 22,600 chiliometrorum propinquior Telluri quam solitum, ut appareat circiter 5 centesimas maiores et 13 centesimas clariores quam mediocris plena luna. Luna plenissimum punctum attinget tempore 7:57 post meridiem (AEST) die Veneris, 29 Septembris, iuxta Observatorium Sydneyum. Sed NASA promittit lunam etiam plenam die sabbati apparebit, si tempus exiguum tibi deesset.

Tempus optimum ad videndum plenam lunam est, quando horizontem transit, sicut in illo puncto maior apparet. Tempus lunae secundum locum tuum in Australia variabit. In Sydney, luna oritur hora 5:45 post meridiem, in Melbourne autem erit hora 6:11 post meridiem. Brisbane experietur lunam ante 5:37 post meridiem, Adelaide ad 6:08 post meridiem, et Perth ad 6:13 post meridiem (totus loci tempus).

Supermoon est appellatio plenae lunae, quae propinquior est Telluri quam solitum, in ea apparente maior et clarior in caelo noctis. Luna noctis huius circiter 361,867 chiliometrorum a Terra erit, circiter 22,604 chiliometrorum propinquior quam eius mediocris distantia. Artissimum supermoon hoc anno die 30 mensis Augusti contigit, cum luna tantum 357,200, XNUMX chiliometrorum a Tellure distans.

Cur haec plena luna messis supermoon appellatur? Nomen messis lunae significat tempus collectionis, quod est prope initium lapsus vel aequinoctium autumnale in septentrionali hemisphaerio. Hoc tempus anni est cum fruges cacumen sunt, et clara luna historice adiuvit agricolas operando postea ad messem suam ante primam pruinam. Variae nationes indigenae in USA varia nomina habent pro plenilunio Septembri, ut fruges lunae, luna folia brunnea, et luna autumnalis.

Cum multi coniungunt messem lunam cum colore aureo quod incipit oriri, omnes pleniluniis possunt apparere hoc modo. Color enim consequitur atmosphaeram Telluris crassioris prope horizontem comparatam cum luna est supra caput, secundum Terram Caelum. Fruere spectaculo messis noctis supermonae!

sources:

- Sydney Observatorium - NASA - Almanach Veteris Agricolae - EarthSky