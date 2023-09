Social media abuzz nuper sicut tweet excussit fluctum quaestionum de dinosaurus extinctione. Usor @latkedelrey innocue commentarium misit dicens multos homines dinosaurus pristinos ab uno asteroidei icursu deletos esse credunt. Responsum ab usoribus Twitter ad stuporem pervagatum est, quatenus defectus cognitionis fundamentalis apud quosdam homines.

Contra fallaciam, exstinctio eventus, qui ante 66 decies centena millia abhinc annos acciderat, non evenit ex uno asteroideo, quod omne dinosaurum in uno impetu cecidit directe. Theoria praevalens suggerit impulsum flatum ingens effecit, qui magnas quantitates strages et fuliginem in atmosphaeram iaciebat. Inde ad reductionem in solis lucem, vitam plantam destruens et catenam cibum dissipans, tandem ad exstinctionem multarum specierum, dinosaurus pristinus, ducit.

Multi conventi ad Tweet originalem errorem huius notionis scientificae demonstraverunt. Nonnullae theoriae jocandi et peregrinae propositae notionem comprehenderunt dinosaures exstinctum esse simpliciter, vel quod defensiones contra eam innatas habuerint. Praeterea, varii ioci et pop culturae index factae sunt, ostendens diversitatem prospectuum et humoris in interrete.

Hae responsiones latius explicant quaestionem de scientia litterarum in societate. Cum aliqui homines exciderunt ut impulsum educationis pellicularum sicut "Terra Ante Tempus", necesse est ut accuratam scientiam scientificam promoveat et criticam cogitationem excitet. Socialis media suggestum esse potest tam educationis quam hospitii, ac disputationes huiusmodi occasionem praebentes fallacias dispellendi et dialogum significantem exercendi.

Demum, reactionem interretialem ad deceptionem circa extinctionem dinosaurum admonere momentum scientiae educationis et cogitationis criticae. Si delectare potest ad varias responsiones partes perspectas, etiam necessitatem praebet accurate informationes scientificas late pervias et intellegendas.

sources:

* Nulli fontes speciales ad hunc articulum usi sunt.