NASA astronaut Michael Lopez-Alegria, nunc princeps astronautae in Axiomate Tractus, significationem missionum spatii humanarum commercialium effert ad meliorem vitam in Terra aedificandam. Cum recenti suo spatio, ut praefectus Axiomatis Missionis 1 (Ax-1), Lopez-Alegria inculcat, quantitatem scientiae, inquisitionis, et STEM enucleat quae in microgravitate agi possunt. Etiam notat expansionem facultatum commercialium has occasiones in spatio signanter augere.

Progressus industriae spatii in commercialibus industriae magna ex parte competit consilio et legislatione quae privatis societatibus permisit ad proprias translationes spatiis humanae systemata evolvere. Hoc notabile est recessum a priori exemplari in quo tantum gubernationes possidebant et operabantur huiusmodi systemata. Legislatio etiam "tempus discendi" comprehendit, quae industriam spatii commercialis ab normis quae impedire innovationem et progressionem novorum systematum impedire possent. Hoc tamen tempus studiorum hoc anno exspirare constituitur, et Congressus decernere debet utrum illum renovet an lapsum sit.

Lopez-Alegria in luce ponit Congressum eruditionis tempus auctorizare ut cum industria maturitate compaginem tutandam adsimilat. Hic est cathedra ASTM conatus in signis spatii commercialis, quae intendit ad signa internationalia tutanda pro industria recipienda. Consensus signa efficax probaverunt ad salutem augendam in variis industriis, et possunt habere munus magnum in perficiendis spatiis mercatoriis humanis tutiorem ac faciliorem.

Lopez-Alegria potius quam praemature normas inducendi secundum limitatam experientiam fundatam argumentatur continuam progressionem signorum in collaboratione industriae peritis et moderatoribus regiminis efficacissimum esse aditum. Hic processus flexibilis permittit pro assiduis updates ut industria evolvit et promovet salutem dum innovatione et victoria entrepreneurial fovetur.

Congressus unicam facultatem habet industriam spatii commercialis sustinendi, quae milia summorum technicorum Americanorum creavit. Viam ad ordinationem amplectendo, quae industriam maturitatemque considerat et oeconomiam spatii nascentem sustinet, US suum competitive marginem globaliter tenere potest et mundum in tuto fugae humanae permanere.

