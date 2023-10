Neomenia, Nova Eclipsis: Spectaculum in skies

Coelestes chorus nocturno caelo futurus est, ut eclipsis lunae duas septimanas post insignem eclipsis solis in conspectum nostrum adiuvat. Hoc mense, die 28 Octobris, luna ad septentrionalem ripam umbrae Terrae percurret, spectaculum visualium attonitus creans.

Cum recens eclipsis solaris perfusus audientibus suis "anulum ignis" exspectans eclipsis lunaris partialis prorsus aliud spectaculum erit. Dolendum est, illi, qui eclipsis solarem testati sunt, in hoc lunari eventu falli possunt, sicut interdiu evenit cum luna sub horizonte est. Hoc tempore, Orientale Hemisphaerium, inter Canadam et Novam Angliam, in prima po- terum eclipsis explicata erit.

Cum luna vespertino caelo oritur, incolas provinciae Canadiensis maritimarum umbram prospicere possunt, interior pars obscurior umbrae Terrae, de superficie lunae elapsa. Visores acutissimi in Nova Anglia etiam notare potuerunt umbram penumbram, leviorem partem umbrae exteriorem.

Ut optime eclipsis intuitum capias, memento lunam oriri sicut sol occidit, crepusculum caelum lucide illuminans. Ad claram offa lunae expecta dum caelum leviter obtenebrat et luna altius supra horizontem surgit. Terra Nova et Labrador medium eclipsis circa tempus lunae ortum experientur, occasionem spectandi aliquantulum longiorem permittens.

Hic tempus est eclipsis eventuum (per locali temporis);

- Luna intrat penumbra: Non visibilis

- Luna umbram intrat: Non visibilis

- Medius eclipsis: 5:45 pm (EDT)

– Luna umbram relinquit: 5:52 pm (ADT)

– Luna penumbra relinquit: 6:26 pm (ADT)

Per eclipsim, luna paulatim a penumbra ad umbram transit. Penumbra, tenui extremitas umbrae Telluris, in laeva parte Lunae infirmae frondibus ostendere incipiet. Procedente tempore, ora lunae obscuriorem umbram intrabunt, initium eclipsis designans. Pars umbra teget exiguam lunae diametri portiunculam, Tycho cratere modo devitans.

Eclipsis ad finem perveniens post 77 minutas ut luna umbram exit, relinquens memoriam cognoscendi illis satis felix ad videndum.

Frequenter Interrogata (FAQ);

Q: Quid est eclipsis lunae?

A: Eclipsis lunaris est cum Terra inter solem et lunam se adsimilat, lunam obumbrans.

Q: Num eclipsis lunaris ventura terrarum visibile erit?

A: Imo, haec eclipsis primario in Hemisphaerio Orientali apparebit, cum Canada et Nova Anglia optimam sententiam habentia.

Q: Quoties eclipses fiunt?

A: Eclipses solis et lunae in paria typice veniunt, cum eclipsis lunae duabus septimanis occurrentibus ante vel post eclipsis solis.

Q: Quando proximus eclipsis lunae erit?

A: Proxima eclipsis lunaris eventus penumbralis erit die 25 Martii anni proximi, favens America septentrionali et meridionali.

Q: Quomodo optimum visum eclipsis capere possum?

A: Exspecta donec caelum obscurior fiat et luna altior super horizontem iaculat ut claram curet. Vide utentes telescopia vel binoculares ad arctiorem aspectum.

Luna cum invisit Telluris umbram, gestientes mirabilibus nostri universi, et caduca caelestis huius tabuli momenta foveamus.