Investigatores internationalis turmae, inter quas Geochronologiae et Geologiae Programma Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), excitando in Africa Orientali fecit inventionem. In charta in ephemeride iScientia edita, manipulus refert primum Miocene fossilia mammalium in Gorongosa National Park in Mozambique evulgata, situm magni ponderis ad ecosystematum Africanarum oecosystematum intelligendum eiusque ictum in hominin generis.

Studium, a Dr. Susana Carvalho ab Universitate Oxoniensi ductum, pars est Project Gorongosa Paleo-Primatis, quae biodiversitatem tueri et progressus in communitate locali promovere studet. Inter inventas turmas fossilium dentes a periodo Miocene sunt, qui ab 5 ad 23 miliones abhinc annis discesserunt et in originis simiarum Africanarum maximopere munere fungebantur.

Praeterea investigatores dies radiometricos determinare potuerunt de formatione geologica, quae Mazamba vocatur, paleovegetationem in regione paedogenicarum et in silvis fossilibus fundatam instaurare, et varias fossilia, inclusa marinis vertebratis et invertebratis, reptilibus, mammalibus terrestribus, et in silvis fossilibus paleoenvironments maritima. Egregie novam hyracis gigantis pondo inter 124 et 153 chiliogrammata species invenerunt.

Hoc studium fundamenti praebet pervestigationes pretiosas in regione Africae antea inexploratae. Mark Sier, physicus in CENIEH et Maria Sklodowska-Curie socius in Universitate Trajectensi, significationem investigationis effert, dicens: "Hoc studium totum novum vista in regione Africae aperit quae usque nunc paleontologically vacua fuit." Sier nunc est investigans influentiam cyclorum orbitalis in sedimentis Africae Orientalis ut partem propositi sui permanentis.

Super, inventio harum fossilium Mioceni in Africa Orientali confert ad intellegendum historiam regionis evolutionis et in lucem ponit processibus, qui oecosystematis Africanis efformarunt et hominum progressionem moverunt. Investigatio facta in Gorongosa Nationali Park momentum pervestigat studiorum paleontologicorum ad conatus conservationis et incepta evolutionis communitatis.

