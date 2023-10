Novum studium per Negotiationem Research Division of CU Boulder's Leeds School of Negotia ostendit universitatem significantem oeconomicum ictum generasse in statu Colorado, $4.3 miliardis in anno 2022-23 fiscali. Hoc incrementum ex $3.3 miliardis anno superiore signat.

Studium varias res explicavit quae ad impulsum oeconomicum CU Boulder contulerunt. Universitas ad summam facultatem adhibita est 19,189, cohortes et alumni, cum stipendio et beneficiis iunctis impensa $1.1 sescenti. Hic usus directum oeconomicum impulsum $1.8 miliardis creavit, in quibus non solum salaria, sed etiam impendia universitatis in bonis et officiis mercatorum localium sunt.

Ceterum CU Boulder indirectus et impulsus inductus, qui ex investigatione et translatione technologia consecutus est, societas incrementi et operis creationis facilior fuit, ducens ad totalem ictum $2.5 miliardis. Factores, ut inflatio, expensas laboris aucta, et notitiae melioris qualitas cum accuratioribus expensis Colorado assignatis ad ictum oeconomicum auctis collatis contulerunt. CU Status Boulder ut maximum contributor oeconomicus in area statistica metropolitana Boulder etiam suam significationem in oeconomia locali demonstrat.

Accedit quod studium investigationis invenit CU Boulder inquisitio pecuniae ad $643 decies centena millia, inde in contributione oeconomica $1.2 sescenti. Studiosus universitatis nonlocus et visitator in re publica consumptis $ 777 decies centena millia pervenerunt, circa expensas pensionis, groceriarum, vecturae, infantum curas, recreationes et curas valetudinis.

CU Boulder directus consumptus per annum fiscalem 700 decies centena millia aestimatus est, quae inclusa sunt sumptuum inceptis constructionis. Egregie incepta renovationis artes et artes et Maria Rippon et Maria Rippon renovationis inter maxima incepta apud CU Boulder fuerunt.

Cum altiore ictum oeconomicum omnium campusum et hospitalium Universitatis Coloradi systematis affiliatorum considerans, tota in civitate impulsus in gravem $17.2 sescenti per annum fiscalem 2022-23 perventum est, summam 98,175 jobs praesertim in Boulder, Denver. ac Metropolitanae.

Interest notandum quod studium non includit ictum alumni, retirees, agones, vel technicae artis. Nihilominus hae inventiones notabiles contulerunt CU Boulder ad oeconomiam civitatis et ad qualitatem vitae altiorem.

