Scientistae inexplicabiles fecerunt inventionem postquam arcanam elementi in lava antiqua antiqua detexerunt, ducens ad theorias nucleum Telluris diffluere. Studium lavae LXII milium annorum in Baffin Island influit, in Archipelago arctico Canadae solitum gradus altitudinis helii III revelavit, rara isotopa cum interioribus nostrae planetae operibus coniungitur. Inventa, in ephemeride Naturae edita, inter inquisitores et peritos contentionem magnam commoverunt.

Manipulus inquisitionis, geochemistarum comprehensus ab Instituti Oceanographici et Wood Hole in California Institutum Technologiae, lectiones collegit ex antiqua lava Baffin Islandiae. Terras terras summas rationes belii, helii-3, et aliam isotopa in terrenis molaris saxis semper inventam invenerunt. Hoc notabili animo attulit, quod tam altos gradus belii inveniens in situ non-astronomico significantes.

Helium-3 rarissimum naturae suae debitum est. Cum attingit superficiem, evadit in aerem et dissipat in spatium. Si ergo belium in superficie deprehendatur, verisimile est quod oriundus sit a core Telluris. Haec inventio potentia praebere potuit exempla materialia nuclei physici, priorem intellectum provocans nucleum Telluris obsignatum esse.

Effectus huius inventionis sunt immensae. Scientistae nucleum materialem in modis antea impossibilibus studere poterant si constare potest materiam quidem diffluere ex nucleo. Praesentia belli primigenii - secreta tenere potest de formatione nostrae planetae quae per alia media accedere non potest. Haec Revelatio suggerit profundiorem Terram magis dynamicam quam antea percepisse, evertere notiones conventionales segregationis geochemicae inter nucleum et alios nostrae planetae stratis.

Saltus Horton, geochemista ad silvas Hole Institutionis Oceanographicae, inventionem "excitandi" vocat et inculcat multo magis opus esse faciendum. Plures quaestiones studium movit quam respondit, aditus novas investigationis in nucleum Telluris aperiens. Praeterea documenta nuclei lacus provisum est in relatione scientiarum in ephemeride Natura divulgata.

Super, haec inventio fundamenti scientiam de nucleo Telluris exsistentem provocat et facultatem scientiarum praebet explorandi nucleum materialem in inauditis modis. Effectus huius inquisitionis converti possent intellectum formationis et dynamicorum nostrorum planetae.

sources:

- Sol Hiberniae (No URL provisum)

- Natura (Journal)