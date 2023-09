Nigrum foramina Found in Record-Breking propinquitas ad Terram

Recens inventio praesentiam nigrarum foraminum in insigni distantia Tellure manifestavit. Hyades astrum Cluster, sitae CLIII lucis annos, nunc nota est domus duobus vel tribus nigris foraminibus. Dissimiles prioribus inventis, hae nigrae foramina in botro apparente nudo oculo ex caelo mediocriter obscuro.

Hyades astrum Cluster saepe clariore proximo obumbratur, Pleiades. Sed Hyades proximae stellae botri Telluri. Observationes priorum foraminum nigrarum multo remotiores fuerunt, cum recenti memoria tenente Gaia BH1, 1,600 lux annorum aberat, sita est.

Inventio foraminum nigrarum in Hyadibus botri fiebat per amussim mensuras locorum et motuum stellarum botri. Exemplaria computatoria ad distributionem stellarum circa centrum botri replicare solebant et optimae par inventae sunt cum duo vel tria foramina nigra inclusa sunt.

Haec observatio momenti habet implicationes ad intelligendas evolutionem uvarum stellarum et collationem ad fontes gravitatis undae. Etiam magni pretii perspicientia praebet quomodo praesentia foraminum nigrorum dynamicos glomerorum stellarum afficiat.

Pleraque exquirit foramina nigra in racemis globosis in aureo via lacteo positis, sed haec inventio indicat uvas apertas sicut Hyades, quae magis Terrae propiores sunt, occasiones excitandi causa ulterioris studii praebent.

Inventa huius studii edita sunt in Notitia Menstrua Societatis Regiae Astronomicae.

sources:

- Monthly Notices of the Royal Astronomical Society