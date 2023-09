Alia speculatio: estne universitas minor quam cogitamus?

Ad novum studium, universitas observabilis, potest esse maxime eorum quae est. Cum plerique cosmologi credunt observabilem angulum universi nostri parvam esse partem creationis multo amplioris vel etiam infinitae, hoc studium aliter argumentatur.

Una causa est cur phisici diu credidissent universum magnum esse propter distributionem botri galaxiae. Si solum universum extensum est ad id quod videmus, galaxiae ultra notabile spatium nostrum non trahentur a viribus gravitatis erga nos, asymmetricum condens formam creantis. Sed galaxiae glomerantur aequabiliter in mundo visibili magna magnitudine, suggerentes homogeneitatem et isotropiam.

Spatium etiam maius universo demonstrat. Si spatium vacuum non esset, perceptio galaxiarum distantium intorqueretur, ut ea appareret vel multo maiora vel minora quam actu sunt. Quod galaxiae distantes apparent paulo ampliores propter cosmicam expansionem suggerit cosmos saltem 400 temporibus ampliorem esse quam universum observabile.

Accedit proin color cosmicus, qui pene niger est perfectus, aenigma exhibet. Parvae temperaturae ambigua omissis, constantior esse debet. Ad hoc explicandum, astronomi proposuerunt primam inflationem cosmicam paulo post Big Bang. Si hoc exemplar accuratum est, universitas circa 10^26 partibus maior esset quam id quod nos animadvertere possumus.

Nihilominus, hoc novum studium chorda theoriam et notionem "paudoris" perscrutatur. Theoria chorda, methodorum mathematicarum collectio, adiuvat ut multiplices formas physicas explicent. Exempla quaedam theoriae chordae aliis plus promittunt, quaedam compatibilia cum quantitatis gravitatis, aliae non. Pleraque chorda inflationaria theoriae exempla in "paludis" cadunt, significans se non promittunt.

Investigatores huius studii proponunt notionem structurarum superiorum dimensivarum intra theoriam chordarum ad explicandum mundum sine incremento cosmico praematuro. Accessus ad universum concedit, quod centies vel millies est maius quam id quod notare possumus. Dum hoc studium alium prospectum praebet, ulteriores investigationes et animadversiones opus sunt ad has inventiones confirmandas vel provocandas.

sources:

– Articuli praecipua capita innituntur “Logarithmica sententia universi” auctore Pablo Carlos Budassi.

- Imagines in articulo adhibitae Nick Strobel et APS/Alan Stonebraker reputantur.