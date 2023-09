Annos investigatores credebant mus carmina naturalia et certa esse. Nihilominus, anno 2012, turma neurobiologorum apud Ducem University experimentum gessit ad probationem huius assumptionis. Inquisitores quinque mures surgice obsurduerunt et carmina sua cum muribus auditus comparaverunt. Mures surditas invenere degradatus et ignotus factus, ostendens facultatem se audiendi et alios cantu muris crucialos.

Hoc experimentum praebuit extare originibus linguae, quae iamdiu "difficillima quaestio in scientia" est considerata. Cum doctrina vocalis in speciebus ut cantus et balaena observata est, viri docti has facultates linguae humanae finitimae esse crediderunt. Inventio litterarum vocalium in muribus suggessit facultatem linguae criticae in continuo existere.

Aliae inventiones ulterius habent aciem inter communicationem humanam et animalem. Testudines quae gignunt et respondeant sonis, larvae corallium quae scopulos sanas audire possunt, et plantae quae sonos deprehendere possunt, omnes studuerunt. Haec inventa suggerunt intentionem et sensum in sonis non humanis inveniri posse, ostendens emergentem regulas structurarum in sermone fundatas.

Saeculis in lingua hominum veluti singularis indoles visa est, nos ab aliis speciebus segregans. Haec fides nostrum dominium in animalibus iustificavit et linguae evolutionem mysterium fecit. Attamen periti in linguisticis, biologiae et scientiae cognitivae nunc suspicantur linguam posse communicare partes per species, illustrantes vitam interiorem animalium et nostram historiam evolutionis.

Source: New York Times

definitiones:

– Vocalis doctrina: Facultas discendi et producendi sonos per imitationem et praxim.

-- Sonogram: Repraesentatio soni, ostendens frequentiam et intensionem partium diversorum.

-- Neurobiologist: Physicus, qui systema nervosum eiusque relationem ad mores studet.

— Cetaceani: Mammalia marina, inter delphinos et balaena.

— Pinnipedae: Mammalia marina, inter sigilla et leones marinos.

- Forebrains: Prima pars cerebri, responsalis ad altiores functiones cognitivarum.

- Pons terrenus submersus: Terra connexio inter duas terras aggeribus quae summersus est ob gradus maris orientem.