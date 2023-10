Crescere in Pulvis in Aeris Raises Curas de Clima Mutationem

Moles pulveris in aere mundi 2022 ingravescebat, secundum Organizationem Meteorologicam Nationum Unitarum (WMO). Organizationis postulavit ulteriorem investigationem in nexu inter mutationem climatis et hotspotum tempestatis auctum. Ortus in pulvere tribuitur emissiones ex regionibus auctis ut Africae-medialis occidentis, paeninsulae Arabicae, Plateau Iranianae, Sinarum septentrionalium.

WMO dux Petteri Taalas inculcavit actiones humanas in procellas harenae et pulveris impactae. Temperaturae superiores, siccitatis et evaporationis multiplicatae eveniunt humoris soli inferioris, qui, cum administratione terrae pauperis, frequentiores harenae et pulveris tempestates confert. Annua WMO relatio eventum et pericula procellarum pulveris pulveris illustravit, quatenus societas eorum ictum est.

Renuntiatio ostendit globalem mediocris annuae mediocris terrae concentrationes superficiei pulvereae 2022 paulo altiorem fuisse quam anno 2021. Anno 2021, figura 13.5 microgrammata per metrum cubicum, cum anno 2022, ad 13.8 microgrammata per metrum cubicum surrexit. Regio Bodele in Chad exposita summa aestimatur annuum medium pulveris concentratio superficiei, a 900 ad 1,200 microgrammata per cubicum metrum vndique. In hemisphaerio meridionali, in Australia centrali et in litore occidentali Africae meridionalis summas concentrationes habuerunt, ab 200 ad 300 microgrammatum per cubicum metrum vago.

Tempestates pulveris valde attingunt impulsus, conferentes ad caelum obscurum et ad qualitatem aeris decipiendam. Renuntiatio affirmavit circiter 2,000 decies centena millia amphoras pulveris quotannis atmosphaeram inire, oeconomiam, oecosystemata, tempestatem et clima afficientem, etiam in regionibus milia chiliometrorum abeuntem. Dum processus naturales partes agunt, pauper aquae et terrae administratio etiam insigniter conferunt.

Acta tabulae tres maiores eventus anno 2022 illustraverunt, inter quas "eximia pulvis tumultus" ex Africa septentrionali per Hispaniam et Portugalliam, quae normas qualitatis aeris Unionis Europaeae superavit. Alia tempestas gravis pulveris in Oriente Medio accidit, visibilitas per regionem reducens. Accedit, pulvis frugiferae tempestatis in Civitatibus Foederatis Americae orientalibus actionibus agriculturae afficitur.

Taalas momentum inculcavit appellandi procellas harenae et pulveris tempestatum valetudinis, translationis et agriculturae. bulletin ad ulteriorem inquisitionem in nexum inter procellas et mutationem climatis pulverum vocatus est, quod haec regio late inexplorata manet. Quod WMO intendit, ut tempestatum calamitatem praenuntiet systemata per orbem intra quattuor annos constituere, ut graviores impulsus mutationem climatis, etiam procellas pulveris, mitiget.