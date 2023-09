Parks Civitatis Texas sunt machinae ut occasiones primas inspiciant eclipsis solis annalis quae trans caelos Texas die 14 Octobris apparebit. Ob exspectationem favoris eventum, ingressus ad hortos status illo die restringendus erit iis, qui diem praeeminentiae aut castra permittunt. Gravis est notare quod status parcus transitum non spondet ingressum, ideo suadetur ut campsitum vel diem transeat quamprimum ad maculam tuam conservandam.

Eclipsis annularis in Texas a Mediterrane/Odessa ad Corpus Christi transibit, cum septemdecim Civitatis Texas Parks in suo itinere sita. Eclipsis est quando sol, luna et terra cedunt in spatio. In eclipsis annularis, luna paulo minor apparet quam sol, qui illusionem facit anulum ignis in caelo. Luna incipiet intercludere solem circa 10:20 die mensis Octobris anno 14th, et globus igneus circa 11:40 sum in confinio Texas-Novi Mexici.

Eclipsis tunc per statum orientem iter faciet, cum duratione totalitatis variae secundum punctum speculationis. Quo propius ad tramitem eclipsis es, eo diutius anulo ignis frui poteris. Monetur ut primo mane perveniatur et in hortis tarde maneat, ut morae mercaturae sint ob visitatores e regione civitatis et nationis. Fac satis cibi, aquae, et fomes si quavis inexspectata moras afferant.

Cum eclipsis inspiceret in Park publica Texas, Gravis est in locis designatis tantum parcum et in viis ad salutem manere. Park baculus visitatores diriget ubi opus fuerit, si opus fuerit, stratum parcum. Accedit, horti programmata ante vel post eclipsim vagantes offerunt, ita commendatur ut his informativus et educativus intersit.

Noli deesset ex hac unica et excitandi facultate ad testandum eclipsim solarem in Texas publica Parks. Tuas cautiones et praeparationes mane fac ut experientiam memorabilem efficias.

sources:

- Texas Parks et GIGNENTIA Department (TPWD)