Tasmanian Tiger: Scientists Recipe RNA ab Extincto Animale

Turma phisicis Suecica feliciter extractum RNA ex tigride Tasmanian 132 annorum, etiam thylacine notum est, eam facit primam familiam animalis extinctam ex qua RNA recepta est. Thylacine, marsupialis carnivora striata, in insula Tasmania in Australia 1930s exstinctione agitata est.

Recepto RNA, quod notitias in DNA in proteins transcribit, phisicis pervestigationes pretiosas lucrari possunt in gene activitate animalium extinctorum quae antea deperditae putabantur. Haec inventio novas facultates ad biologiam specierum extinctarum investigandam aperit.

Dissimile DNA, quae informationes de gena species quas possidet praebere potest, RNA manifestat quae genes active adhibentur ad servo intra cellas producendos. Nihilominus, RNA fragilis est et multo velocius quam DNA frangit, faciens ad exempla historica salvare provocans.

Docti protocollo modificatio adhibita sunt ad extrahendum decies centena milia filorum RNA e cute et musculi speciminis thylacini, quod anno 1891 catalogum fuerat et in museo historiae naturalis Stockholmiae conditur. Cum nonnulli RNA signa damni praebuerunt, authenticitas sequentium thylacinerum RNA confirmata est, ea comparando genome speciei.

Investigatores RNA detexerunt quod codes pro proteinis specialibus in exemplaribus musculi, sicut titin et actin, quae fibrae musculi elasticitati et contractioni responsales sunt. In speciminibus cutem invenerunt RNA quod codes ad dapibus sistens keratin vocatus. Profile RNA simillima speciebus existentibus ac perspicientia in speciebus anatomicis praebet.

Praeter nisum permanentem auxilium thylacinum potentia resurrecturum, recepta RNA ab speciebus extinctis etiam ad intellectum evolutionis viralis conferre potuit. Detegens praesentiam diversorum RNA virus per tempus nostram cognitionem in hac provincia promovere potuit.

Inventiones studiorum ethicam et technologicam interrogationes circa opera extinctionis excitaverunt. Praeterea inventio speciminis thylacini in museo Swedish curiositatem movet quomodo mille passuum ab initio suo in Australia finivit.

Haec investigatio auctoris in Genome Research divulgata est.

