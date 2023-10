Takin, scientifice taxicolor Budorcas, est attrahens et unica species bovis. Quattuor species takini sunt: ​​Bhutan takin (B. taxicolor whitei), aureus takin (B. taxicolor bedfordi), Mishmi takin (B. taxicolor taxicolor), et Sichuan takin (B. taxicolor tibetana). Hae regiones alpinas incolunt et Asiae valles sylvestres, per Bhutan, Myanmar, Indiam septentrionalem, Sinas centrales et meridionales et Tibet.

Victus Takin principaliter consistit in tempore herbarum in promptu, sicut folia ex arboribus et virgultis. herbas etiam, fabas, et virgulta, ubi vix cibus praelatus est, hieme consumunt. Takins proprium corporis habent notam similem crucis inter boves, capras et oves. Habent alces similes nares, breves, robustos cruribus, quibus magna et nervosa corpora sustentant.

Caprilia tam mascula quam feminina habent truculentissimam cornua, quae e corona capitis emergunt et sursum curvantur. Pelles eorum ex griseo-brunneis vel ferrugineis vel brunneolis sub speciebus dependentes. Notabiliter aureum takin insignem habet pellis coloris aurei, quod vellus aureum Graecae mythologiae inspiraverit.

Takins navigant loca montana utentes ungulae scissurae speciali accommodatae, eas peragrantes loca ardua et saxosa. Aestate formant greges usque ad trecentos homines ad coeundi copiam et abundantem cibum. Sed per hiemem mensium greges in minores partes circiter XV ad XXX animalia scissa sunt. Pelliculae masculae more solitariae sunt, praeterquam in tempore admissae.

Mares dominatum suum notant urinam in cruribus, pectoribus et faciebus spargendo, indicatorum olfactorium in aliis machinis creandis. Dum pini paucos habent predatores naturales, nix pardi vitulos, et predones ut pardi, tigrides, lupi, et asiatici nigri ursi interdum adultos oppugnant. Cucumis soni adhibent ad monendum gregem, cum periculum sentiunt, alios monentes ut in virgultis fugiunt et se occultant.

Infeliciter omnes species takin vulnerabiles habentur ab Unione Internationali pro Conservatione Naturae (IUCN). Recentes investigationes indicat eorum spatium minor esse quam antea aestimatum potest, suggerens se in maiore periculo esse quam initio cogitationis.

sources:

- Vladislav T. Jirousek/Shutterstock

- Unio Internationalis ad Conservationem Naturae (IUCN)