Investigatores Reperio Similitudines Inter Fast Radio Erumpit et Terrae motus

Investigatores in Universitate Tokyo reperti sunt egregias similitudines inter mores statisticos iterandi rapidum radiophonicum (FRBs) et terrae motum. FRBs vehementes sunt eruptiones undarum radiophonicarum quae ab extra nostrum galaxia oriuntur et pauca milliseconda typice durant. Sed etiam observaverunt astronomi prorumpens milies breviores.

Studium ab astrophysicis Tomonori Totani et Yuya Tsuzuki gestum ab Universitate Tokyo datases 7000 prorumpens ex tribus fontibus repetitis FRB evolvit. Data per telescopia collecta sunt sicut speculatorium Arecibo in Puerto Rico et quinque centenis metri Aperturae sphaericis telescopio in Sinis meridiem occidentalem. Unus e fontibus, FRB20121102A, tribus miliardis annorum levis aberat et primus repertus est FRB repeater.

Investigatores invenerunt tempus adventus prorumpens ex FRB20121102A exhibens summam correlationem, cum multis eruptionibus intra alterum alterum venientium. Haec relatio in tempora longiora decidit, cum erumpit per alterum venientem passim separatum. Mores similes sunt quomodo terrae motus secundarios aftershocks sequentes tremorem gignunt sed inaestimabile fiet semel lapsus eventus.

Praeterea investigatores invenerunt ratem FRB "aftershocks" legem sequi Omori-Utsu, quae eventum terrae motus aftershocks designat. Invenerunt unumquemque ruptum habere 10-50% casum producendi aftershock, secundum suum principium. Interestingly, verisimilitudo constans permansit etiam cum actio FRB in dato eventu subito aucta est.

Cum differentia maior est inter FRBs et terrae motus - vires temporis FRBs connectuntur omnino dissociantur - investigatores hanc discrepantiam tribuunt limitibus dynamicis range in notitia FRB terrae motuum comparatis.

Hae inventiones in investigationibus superioribus ab astronomis in Sinis anno 2018 aedificant, qui ostendit energiam distributionis FRBs describi posse utens generum terrae motus Gutenberg-Richter.

Investigatio aperit aditus ad ulteriorem explorationem in proprietatibus materiae nuclearis in stellis neutronibus, quae perspicientia originem FRBs praebere potuerunt. Studium divulgatum est in Notitia Menstrua Societatis Regiae Astronomicae.

- University of Tokyo Inquisitores Similitudines reperies inter Fast Radiorum rumpit et terrae motus

- Monthly Notices of the Royal Astronomical Society