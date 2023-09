Supermassive Black foramina pasce velocius quam expectatur, Study Finds

Summary:

Manipulus phisicorum deprehendit supermassive foramina nigra habere posse ante ignotam "servitium traditionis" quod eas gasi et pulverem multo celerius quam ante credidit consumere praebet. Inventiones hae perspicere potuerunt quomodo hi titani cosmici materiam circumiacentem consumunt et inducunt evolutionem galaxiarum. Investigatio, innixa altae solutionis 3D simulationum, revelavit nigras foramina gasi et pulverem in materia mensium consumere posse, potius quam supra centum vel mille annos. Haec celeritas pastionis processus potest explicare velox ambigua observata in quibusdam quasars, quae sunt clara centra galaxiarum activarum. Simulationes etiam ostenderunt interiorem partem orbis accretionis, ubi ex luce plurimarum quasar oriebatur, deleri et deinde repleri, indicans ambitum magis tenebrarum cibarium. Accedit, alignment accretionis orbis cum rotatione foraminis nigri, antea a phisicis assumpti, accurate non potest esse, ducens ad cognitionem processus pastionis supermassive foraminum supermassivorum.

Supermassive foramina nigra, quae missas decies centena milia vel miliarda temporum solis habent, in centris maxime galaxiarum resident. Cum accretione orbis e gasi et pulvere circumventi, centra galaxiarum activarum, quasares, lucidissima maxime tenent. dynamica foraminis nigri pascendi quaestio centralis in accretione disci physicae fuerunt, cum intelligere quomodo gas foramen nigrum attingit, perspectionem in longivitate et claritate orbis praebeat. Summus solutionis simulationes utentes culmen supercomputares aperuerunt tortionem ac discerptionem orbis accretionis causati per nentorum foraminis nigri eventus in scindendo orbis in interiorem et exteriorem "subdisks." Foramen nigrum incipit cenam suam devorando gasi et pulverem in disco interiore, dum materia ab exteriore orbe in hiatus relictae implet. Hic processus edendi, replendi, et edendi denuo in rem mensium occurrere potest, ducens multo celerius ratem pastionis quam antea aestimatam.

Simulationes turmae etiam provocant assumptionem quod accretio orbis perpenduntur cum rotationis nigrae foraminis. Gas, qui has nigras foramina pascit, rotationem nigram foraminis non necessario cognoscit, ducens ad ambitum turbulentiorem et nuntius. Effectus Lense-Thirring insignis partes in hoc processu agit, accretionem orbis causat ad titubare et ad interiorem regionem citius trahere. Inflexio orbis systematis collisiones inter gas e diversis regionibus ducit, materiam propensiorem ad foramen nigrum et tandem causando disci scindendum. Disci interiores et exteriores tunc separatim evolvunt et wobbles varias explicant, similes circulis gyroscopi potius quam lamellae lanificii.

Hae novae perceptiones in nigrum foramen rates pascentes et dynamicas orbis accretionis implicationes habere potuerunt ad evolutionem galaxiae intellegendam et mores quasarum. Praevia speculativa exempla provocant ac necessitatem illustrant ulterioris investigationis et observationum ad plene cognoscendum processuum complexum circa supermassive foramina nigra in universo occurrentia.

sources:

- De American - "Supermassive nigrum foramina Big Fat Bullies"

- Northwestern University - "Supermassive nigrae foramina talis Drag ad Horas"