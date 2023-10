In recenti studio ab investigatoribus apud universitatem Witwatersrand, analyses geochemicas et inclusiones in adamantibus notantes lucem effecerunt formationis et migrationis veterum supercontinentium Gondwana. Inventiones pervestigationes praebet in complexu processuum qui Telluris superficiem effingunt.

Coactor studii Karen Smit explanavit adamantes sub Gondwana profundis profundis formatos cum supercontinens polum Meridionalem inter 650-450 decies annos obduxisset. Saxa militiae ad adamantes in formatione adamantino extulit facta sunt, deportantes materiam palliati subductae necnon ipsae adamantes. Haec igitur materia ad incrementum supercontinentium inferius contulit.

Cum Gondwana circa CXX miliones annos disrumpere incepit, adamantes, parvas inclusiones exercitus petrae portantes, per violentas eruptiones vulcanicae in superficie Telluris delatae sunt. Hae eruptiones, quae hodie in Brasilia et Africa occidentali facta sunt, coincidunt cum locis fragmentorum continentium Gondwana. Hoc suggerit adamantes diversis partibus supercontinentis migrasse ut dispersos, ad suas quisque bases "conglutinatos" fieri.

Studium revelat adamantes late perpendiculariter et transversaliter in Terram iter facere, formationem et evolutionem supercontinentis repetentes. Haec multiplex historia etiam significat potentiam novam continentis incrementi modum, cum relativum materia iuvenum ad radices continentium veterum fragmentorum aucta sit, incrassatis et conglutinatis.

Diamond munus singulare agunt ad intellegendum processuum geologicum Telluris propter eorum vim et vetustatem. Una sunt ex paucis mineralibus quae supervivere possunt et memorare antiquos cyclos creationis et interitus cum supercontinentibus consociata.

Inventiones studii etiam pervestigationes in patella tectonicas et in profundis processibus geologicis praebent. Supercontinentia, ut Gondwana, movere possunt stratam altam oceanicam subductionem, clavis tectonicarum laminarum agitator. His processibus comprehensis provocatio facta est, sed analysis adamantium veterum praebet directam fenestram in altas Terrae operationes et eorum relationem ad cyclum supercontinentem.

sources:

- University of Witwatersrand