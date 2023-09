Astronomi ex Universitate Leycestriae fundationem inveniendam fecerunt nigrae foraminis consumpto stellae modo repetito. Eventus hic insolitus, qui circiter 500 decies centena milia annorum aberat, consecutus est in regularibus erumpit luminositatis intervallis circiter 25 dierum. Haec inventio provocat intellectum traditum disrumptionis aestuum eventuum, quod fieri solet, cum foramen nigrum inundat stellam.

Stella, nomine Swift J0230, inopinatum morum exemplar exhibuit. Loco evanescente postquam partim consumpti sunt, stellam vehementiorem radiorum per septem ad 10 dies ante exstinctum repente expertus est. Praefecti repetiti singulis diebus circiter XXV. Investigatores descripsere Celerem J25 tamquam "stellam ex parte distractam" singularem additionem classium stellarum nigris foraminibus affectis.

Auctor studii, Dr. Phil Evans ab Universitate Leicester's Scholae Physicae et Astronomiae, dixit, "Hoc primum vidimus stellam sicut Solem nostrum saepe alumen et ex humili massa nigra consumpsit. foraminis." Animadversiones innuunt stellam, magnitudine soli nostro similem, sequi orbitam ellipticam circa foramen parvum nigrum, aestimans molem suam ab 10,000 usque ad 100,000 vicibus solis vagari.

Rationes indicant in processu, materiale quod tribus Telluribus aequiparatum est ab atmosphaera stellae nudari et in foveam nigram demergi. Haec temperaturas intensas circiter 2,000,000 graduum Celsium generat, inde in emissione notabilis quantitatis X radiorum. Hi X-radii initio ab NASA Neil Gehrels Observatorio Celeri deprehensi sunt.

Haec inventio multum confert ad intellegendum nigrum foramen et interationes stellae. Perceptiones in complexu dynamicorum processus edax praebet ac diversitatem eventuum effert. Praeterea investigatio illustrare potest machinas subiectas et longum tempus effectus talium interactionum.

sources:

- Custos (non includitur in contentus propter longitudinem)