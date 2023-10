Iuno Spacecraft Reveals Attonitus Lunae Lunae Imagines

NASA Iuno spatii stupenda effigies Lunae Iovis cepit, Io volcanicam actionem ostendendo. Io, systematis solaris maxime molaris corpus caeleste notum est propter assiduas eius explosiones et luna intima Iovis est. Iuno, quae Iovem eiusque lunas septem annis perlustravit, nuper 55 orbita sua complevit, in qua proxima simulacra Ionis obtinuit.

Imagines Iunonis depingunt Ionis superficiei molaris signatae, cum XV tabulis diversis lunae regiones exhibentes. Capta ab Iasone Perry of the University Arizona, hae imagines etiam coma volcanica prope ima tabulae detegunt. Spatium tam prope quam 15 milia passuum usque ad superficiem Ionis accessit, phisicis singillatim aspectum in lineamentis geologicis lunae moliri.

Actio volcanica Io proficiscitur ab calefactione aestuum causata per continuam extensionem lunae ob trahendum gravitatis Iovis potentem. Scientistae aestimant plus quam 150 vulcanorum in Io naviter quovis tempore erupere. Notitia a Iunone collecta ad processuum volcanicorum intellegentiam conferet et adiuvet ad missiones futuras disponendas ad explorandum lunas exteriores systematis solaris.

Initio ad 32 orbes destinata, Iunonis admirabilis effectus ducitur ad extensionem missionis usque ad annum 2025. Hae operationes extensae permittunt suam explorationem Iouis lunarum continuare, praestantes perceptiones in compositione et actuositatis horum mundorum longinquorum praebens. Imagines a Iunone impetratae erunt quasi validum subsidium missionibus exspectandis sicut NASA Europa Clipper, pone ad immittendi in proximo futuro, et Iovi Glacialis Lunae Explorer (JUICE), horarium ad explorandum Europam, Ganymedem et Callistum in primis 2030s.

sources:

- NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

- NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / Jason Perry