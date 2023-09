Potentia Link Inter COVID-19 et Alzheimer Morbus

Recens studium illustravit potentialem mechanismum hypotheticum quae cognitiva signa explicari potuit, inclusa "nebulae cerebri", a singulis viris virus sars-CoV-2 infectis experitur. Investigatio etiam suggerit coniunctionem possibilem inter COVID-19 et progressionem vel peiorationem morbi Alzheimer.

Studium, ductus a Cristina Di Primio et collegae eius, effectus contagione SARS-CoV-2 in cellulis neuronalibus et muris exemplaribus exploravit. Turma feruntur interdum in nomine Tau, quod notum est munus suum in evolutione morbi Alzheimer. In singulis cum Alzheimer, Tau moleculae in neurons contortae et sclopetae fiunt.

Investigatio manifestavit quod cum SARS-CoV-2 cellas neuronales vel murem cerebri inficit, cum Tau inter se cohaeret, causans processum hyperphosphorylationem vocatam. Hic processus involvit additionem circulorum phosphatarum ad Tau in locis specificis ligandi. Interestingly, hyperphosphorylatio in studio observata exemplaria phosphorylationum quae in aegris Alzheimer visa sunt.

Ceterum investigatores notabilem incrementum in Tau gradus detexerunt in insolubili fractione cellularum infectarum, significans conversiones pathologicas dapibus. Incertum est utrum hae mutationes directae effectus viri vel partis responsionis defensionis cellulosae sint.

Dum studium pervestigationes praebet in potentia inter COVID-19 et morbum Alzheimer, plus investigationis opus est ut machinas subiectas plene intellegant et congruentia clinica constituant. Nihilominus hae inventiones extollunt momentum ulterioris investigandi diuturnum tempus neurologicum effectibus COVID-19.

Altiore, hoc studium confert ad corpus crescentis argumentorum, quae suggerunt contagionem COVID-19 posse habere implicationes ultra symptomata respiratoria. Commertio inter Sars-CoV-2 et Tau possibilitates quaerit quaerendas futuras investigationes et progressionem interventuum medicinalium.

Journal Reference: Di Primio, C., et al. (2023) Gravi syndrome coronavirus 2 contagione acuta respiratoriae in neurons pathologica ad Tau ducit subscriptionem. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

