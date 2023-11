Novum Testimonium suggerit institutionis lunae Reliquit Deep Mantellum

Scientes e Sinis et US fundaverunt inventionem quae novum prospectum in formatione lunae inducit. Recentes investigationes, in ephemeride Natura edita, proponit duo enormia objecta in profundo Telluris mantello sepulta esse reliquias ab creatione lunae circiter 4.5 miliardis annos abhinc.

In alignment cum theoria praevalente, phisici ponunt lunam formatam post planetam marsupalem referri ad Theiam cum vel Gaia vel cum Tellure prima conflixisse. Hoc concursus violentus summovit tabulatum Telluris in spatium, ubi fragmenta tandem coaluerunt ad lunam oriendam.

Turma internationalis, investigatoribus comprehensa ab Instituto Californiae Technologiae, Universitatis Civitatis Arizonae, et Observatorii Astronomiae Shanghai (SHAO), argumenta ad hanc hypothesim valide obtulit. Putant infra continentem Africanum et Oceanum Pacificum, duas anomalias exsistere cum magnis dimensionibus et velocitatibus seismicis infimae Telluris in intimo pallio. Haec anomalia, ut putant, derivari posse e mantillis Theiae (ut TMMs relatis), quae densitatem 2 ad 3.5 cento maiorem in se habent quam mantellum proto-Terrae.

Per simulationes impulsus colossales, manipulus ostendit portionem pallii Theiae potentialiter immisctam et perseverantem in solido inferiori proto-Earth pallio post cataclysmicum eventum qui Lunam formavit.

Unum insigne reliquiarum Theiae, lunae rupibus affine, altae sunt ferreae earum contentae, eas densiore compositione respectu circumstantium dotatam. Post ictum, hi densi Blobs, decem chiliometrorum enucleantes, verisimile demersi sunt et in acervos thermochemicos super nucleum Telluris congestas, tandem superstites usque in hodiernum diem. phisici contendunt hunc processum naturalem consecutionem gigantis ictum qui Lunam pepererunt repraesentare.

Et talis inventio est supra scientiam lunarem. Inquisitoribus offert lentis amet, per quae comprehendat internam Telluris structuram, longi temporis evolutionem, ac etiam formationem systematis solaris interioris. Praeterea co-auctor Deng Hongping de SHAO suggerit hoc studium posse pervestigationes pretiosas in exoplanetarum habitabilitatem praebere ultra nostrum solarem systema.

FAQ:

Q: Quid est ratio formationis lunae?

A: Theoria praevalens suggerit lunam formatam post planetam marsupalem nomine Theiam vel Gaiam vel Terram immaturam collidentem.

Q: Quid argumenta hypothesin lunae formatarum reliquiarum in profundo Telluris pallio sustinet?

A: praesentia duorum anomaliae continentium cum velocitatibus seismicis humili in intimo pallio, sub continenti Africano et Oceano Pacifico, respective maxime argumenta materiae manticae Theiae quae cum pallio Telluris post formationem lunae inmersa sunt conspiciuntur.

Q: Quomodo reliquiae Theiae usque in praesentem diem superesse potuerunt?

A: Post impulsum gigantem, densi Blobs reliquiarum Theiae demersa et congesta in acervos thermochemicos super nucleum Telluris, ubi usque hodie perseveraverunt verisimile.