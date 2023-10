Populus cum VIDH in superiori periculo COVID-19 Reinfection, Study Finds

Novum studium ductus a Centris pro Morbus Imperio ac Praeventionis (CDC) indicat singulos cum HIV (PWH) habere superiores rationes COVID-19 reinfection, illis sine HIV (PWOH).

Studium, in morbis infectivis editis, notitia ex 453,587 adultorum Chicago enucleata, qui ab initio infectio ad diem Maii 2. SARS-CoV-2022 infecti sunt, investigatores COVID-19 testium eventus et vaccinationum monumentorum coniunctorum cum Chicago amplificatis HIV/ AIDS Opinio System.

Studium invenit 5.3% hominum covidorum positivorum reinfection expertorum, inter 6.7% PWH et 5.2% PWOH. PWH reinfection ratam habuit 66 per 1,000 annos personae, quam 50 per 1,000 annos apud PWOH. Post alias factores adaptans, PWH notabilem ratem altiorem CVID-19 reinfectionis habuit (1.46 per 1,000 annos personae) comparatae PWOH.

Observatum est inter homines, qui reinfection experti sunt, PWH maiorem duxisse (mediana aetate 43 annorum) cum PWOH comparato (mediana aetate 36 annorum). PWH fuerunt etiam verisimilius homines (79.3% versus 40.9%) et Niger (53.7% versus 27.0%). Accedit PWH altiorem probabilitatem suscepisse seriem primariam COVID-19 vaccinam et cursus PWOH comparatum (31.8% versus 22.1%). Interestingly, minor recipis PWH in tempore primae contagionis PWOH (87.5% versus 91.0%) comparati erant.

Studium momentum PWH sequens schedula vaccinationis commendatae COVID-19 elucidat, incluso cursuali gustatu accepto, periculum SARS-CoV-2 reinfection mitigare. Ex habitantibus qui Vaccinum acceperunt ante primam infectionem, 54.2% seriem primariam Pfizer/BioNTech vaccini expleverunt. Inter homines reinfection expertos, 39.6% series primariam compleverat sed cursus nondum acceperat.

Nihilominus variantes fluctus et quartae calendarii, PWH constanter ampliorem ratem reinfectio- nis quam PWOH exhibebat. Summa incidentia reinfectio- nis inter PWH facta est per praedominentiam contentionem Omicron, cum 50 casibus per 1,000 annos personae. Overall, excessus 16 reinfectionum per 1,000 annos personarum apud PWH relatus est.

Ad ne SARS-CoV-2 reinfectionationes, auctores inculcant PWH commendari COVID-19 vaccinum schedula adhaerere, incluso dosibus cursus.

