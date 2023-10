Investigatores in universitate Arizona in Tucson fecerunt difficilem inventionem dum asteroidem 33 Polyhymnia studentem fecerunt. Hic asteroides Graecae Musae sacrorum hymnorum nuncupatus, ob incredibilem densitatem astrophistarum usuram tedet. Revera, 33 Polyhymnia tam densa est ut hypothesize phisici componi possit ex elementis quae in tabula periodica non inveniuntur.

Facultas asteroidum habentium compositiones in Terra ignotas, maxime significant pro iis qui fodiendarum spatia conatuum implicant. Societates quaerunt asteroides metallorum pro metallis pretiosis sicut aurum inveniunt exsistentiam talium elementorum valde ambitiose.

In studio edito in Acta Physica Europaea Plus, investigatores indicatur 33 Polyhymnia ob obiectum pacti ultradensi (CUDO) et invenit eam mensuratam densitatem altiorem omni elemento noto in Terra. Existunt hanc asteroidem componi posse ex superha- vatis elementis, antea ab hominibus unidentificatis.

Densitas horum elementorum hypotheticarum etiam major esset quam Osmiae, quae nunc densissima nota est, elementum stabile naturaliter occurrens. Haec elementa, numero atomico circiter 164, in densitate Osmium superarent.

Universitas Arizona turmas elementorum proprietates numeris atomicis altiores quam in mensa periodica exploravit. Etsi elementa examinaverunt ut Osmium et alii, quae cum superioribus numeris atomicis artificiose producta sunt, nihil reperire potuerunt cum densitatibus moles, quae observationes Polyhymniae factae rationem reddere possent.

Inquisitores proposuerunt, si superhaventia elementa satis stabilia sunt, in nucleis asteroidum densorum in potentia existere sicut 33 Polyhymnia. Haec possibilitates attrahenti aperit ad ulteriorem explorationem et intelligentiam compositionis asteroidum in systemate nostro solari.

Recentes conatus NASA ad studium et exempla asteroides obtinendum cum Inventionibus Universitatis Arizonae. Pro felici recuperatione primi specimen semper asteroidis Bennu ab asteroideo, necnon Psyches immissa spatii ad investigandum asteroidem Psyches metallicum, momentum investigandi corpora caelestia cognoscit. Hae missiones asteroides formationi et compositioni pervestigationes praebere potuerunt, lucem in primis historiae nostrae solaris illustrantes.

