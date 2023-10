Scientistae apud RIKEN Centre pro Biosystems Edidit Research: methodum teneantinam detexerunt, qua parasiti ad suas catervas manipulandas utuntur: gena furtiva per translationem gene horizontalem acquisita. Studium, in Biologia Currente divulgatum, indicat parasitos facultatem habere ad mores hospites componendi pro sua salute et reproductione.

Unum exemplum huius machinationis apparet in vermibus equinis. Hi vermes in aqua nascuntur et nituntur in insectis aquaticis ad terram siccitatem transportandam. Cum ad suas terrestres turmas perveniunt, ut cicadae vel mantises, vermes suos mores tractant ut tandem ad aquam revertantur, ubi vitam currendi continuare possunt. Dum studia priora suggesserunt usum mimicorum hypotheticorum per parasitos, mechanismus accurata post hoc phaenomenon fallax permansit.

Ut hoc loco illustretur, investigatores generum expressionem in chordodes equinae vermis equinae perscrutaverunt dum mantis exercitum suum tractabat. Vermem super 3,000 gena vehementius in manipulatione expressum invenerunt, productionem servo significans quae systematis nervosi hospitii influit. E contra, gene dictio mantis in cerebris immutata mansit comparatus ad mantises non inquinati.

Investigatores deinde ad gena origines animum converterunt quae in manipulatione exercitus versantur. Multos vermiculi equinae genera earum in mantises reperiuntur mire similes. Hoc insinuat quod gena per translationem gene horizontalem acquisita sunt, in quo genes transferuntur inter organismos sine reproductione. Translatio gene transmissionis significantes consectaria evolutionis habere potest, ut organismi ut cursim novas genes vel functiones acquirant.

Praeterea analysin confirmabat opinionem hypotheticarum mimicarum quae in vermes equinae observati sunt effectus gene horizontalis a mantises translatio. Investigatores invenerunt clavem generum manipulationis hospitii implicatum illis in mantises matched, sed absentes vel diversae speciei vermiculi equinae quae mantis exercituum non utuntur. Hae imitationes generum, praesertim quae cum neuromodulatione, attractione lucis et rhythmi circadiani coniunguntur, videntur agere vitalem munus in manipulatione hospitis.

Translatio gene transmissionis in bacteria late observata est sicut mechanismum ad resistentiam antibioticam evolvendam. Inventio huius processus inter organismos multicellulares praebet pervestigationes pretiosas in evolutionem. Investigatores sperant ut exemplar crinitae usui ad ulteriorem translationem gene horizontalem investigandam et ad intellegentiam accommodationis evolutionis nostrae augendam.

sources:

- Originale Study: Biologia Current, "Genes horizontalis translatio dat ludicra morum et occultam adaptationem praebet in nematomorph parasitico".

- RIKEN Centre pro Biosystems Edidit Research: https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/