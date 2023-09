Hubble Spatium Telescopium Picture Hebdomadae ostendit captivos NGC 3156, galaxia lenticularis quae inter galaxia et ellipticam et spiram sedet. In constellatione Sextans, NGC 73 circiter 3156 decies centena milia annorum a Tellure posita est admiratio caelestis exploranda digna.

Sextans, minor aequatorialis constellatio ubi NGC 3156 residet, historicam vim tenet. Nomen ab sextante, instrumentum ad navigationem adhibitum, haec constellatio radices multo antiquioris saeculo XVIII notificationis habet. Scholares islamici elaboraverunt sextantes astronomicas ante saecula sextantes navigationis inventae sunt, adhibitis his instrumentis ad mensurandos angulos in caelo. Egregie Ulugh Beg de dynastia Timurid cum radio 18 metrorum XV saeculo decimo in Samarcand, Uzbekistania ingentem sextantem construxit, ostendens antiquas applicationes instrumenti astronomiae.

In moderna astronomia sextantes subtilioribus instrumentis substituti sunt pro stellis et objectis caelestibus positionis. Quamvis haec mutatio, NGC 3156 late intenta est, in globosis suis racemis, recenti stellarum formatione, et etiam ictum supermassive foraminis nigri ad centrum suum, quod circum sidera vorat.

Sextum, in contextu instrumentorum navigantium, instrumentum pretiosum est ad determinandam latitudinem per navigationem marinam et aeream. Haec praecisio instrumenti formatur ut sexta pars circuli telescopio et speculis reflexis ut metiatur angulum inter rem caelestem, ut stellam vel lunam et horizontem. Horum corporum coelestium altitudinem observantes nautae et aviarii locum suum in Tellure accurate determinare possunt. Sextants magnae partes egerunt in chartis curriculis per immensas et non notas oceani vel caeli.

NGC 3156 offert perceptivum in mirabilibus universi. Haec galaxia lenticularis significatio historica cum recentioribus inventis coniungendo pergit capere astrologos et ulteriorem mundi explorationem inspirare.

