Astronomos Potential Star Semina in Infrared Nubes Tenebrae Discover

Recens studium ab astronomis adhibitis Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) telescopium novam lucem efformavit super formationem stellarum ingentium massarum. Investigatores in XXXIX suprarubrum obscuros nubes (IRDCs), quae sunt ingentes, frigidae, densae nubes gasi et pulvis intendunt, natales stellarum ingentium esse creduntur.

Turma super 800 potentia stellarum semina inventa, vel nuclei nubeculae hypotheticae, intra haec IRDCs. Interestingly, 99% harum nucleorum necessariam molem carent ut in stellas altas evolvantur, suggerentes formationem mechanismum stellarum altarum massarum fundamentali ratione differre ab illa stellarum massarum humilis.

Investigatio una ex studiorum distributione harum nucleorum est inventio. In racemis stellaribus, stellae massae altae more iunguntur, stellae autem ignobiles latius distribuuntur. Investigatores tamen invenerunt loca nucleorum superiorum-massarum intra IRDCs nullam praeferentiam comparari cum positis nucleorum inferiorum massarum. Pro, theam observavit nucleos densiores tendere ad locum contractum. Hoc indicat nuclei densiores, potius quam nuclei magis massivi, praecursores esse posse ad stellarum molem altam.

Intellectus formatio stellarum altarum molem crucialit quia in universi evolutione vitam agunt. Stellae altae massae ad emissionem elementorum gravium conferunt eorumque mortes explosivae sicut supernovae fluctus incursus faciunt, qui ambitus circumiacentes figurant. Attamen, ob raritatem, mechanismum, quo ingentes siderum species male intellectae permanserunt.

Hoc studium pervestigationes praebet in primis gradibus ingentis molis stellae formationis. Astrologi semina in IRDCs potentiae stellae cognoscendo augere possunt intellectum suum complexuum processuum, qui in ortu siderum ingentium implicatur.

sources:

