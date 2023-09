Starlink Satellite dissolvit Caribbean: Teste Spectacular Reentry

Testes in Puerto Rico et Respublica Dominicana spectabili spectaculo tractata sunt die 6 Septembris 2023. Viderunt satellitem reentry qui totum caelum ab horizonte ad horizontem disposuerat, iter ardente ab Africo ad septentriones. Obiectum responsalis huius ostentationis notus est ut Starlink-30167, satelles e constellatione SpaceX's Starlink. Immissus die 28 mensis Iulii anno 2023, Starlink-30167 pertinebat ad catervam 22 interrete satellites. Tamen non potuit peruenire ad orbita intenta ac gradatim altitudinem amissam, tandem atmosphaeram Telluris intrans.

dissolutio satellitis Starlink ex diversis angulis in video captam praebens eventus visualis dramatici. Ut satelles dissolutus est, parva fragmenta ab objecto principali separata sunt, cum alii praeeunte eventu, alii post terga delapsi sunt. Haec ruptio evidens indicium est ob- iectum obstantia spatii potius quam meteororum naturalium. Obstantia spatii saepe apparet sicut "meteor" lentum movens, quod unum vel duo minuta durare potest, contra summae temporis brevem durationem meteoris naturalis.

Hoc non primum satellites Starlink in caelo dissolutionem testati sunt. In praecedenti eventu die 7 mensis Februarii anno 2022, coetus satellitum recentium immissarum aeris ob tempestatem geomagneticam a sole iniit. Hae tempestates possunt efficere atmosphaeram ad densitatem atmosphaericam calefacere et afficere, ducentes ad augendam trahentem et satellites reentryi humilis altitudinis.

Cum exploratio technologiae et spatii progredi pergat, interest ut inter meteororum et locorum obstantia distinguere possit. Notae obstantia spatii, ut eius motus tardus et notabilis ruptio, adiuvare possunt eam ut artificiosum cognoscant. Eventus observans sicut dissolutio satellitis Starlink non solum praebet spectaculum attrahenti, sed etiam pervestigationes pretiosas praebet in moribus spatii strages.

sources:

- Aerospace

- Eddie Irizarry, NASA Systematis Solaris Legatus pro Societate Astronomicae Caribbeae.