Kenyan astrologus Susan Murabana in missione est ut pueros in communitatibus rusticis ostendat quae scientia pro omnibus est. Iuxta virum suum, photographer Daniel Chu Owen, Murabana ad has communitates percurrit cum telescopio et planetario inflato, docens usque ad 300 filios de astris et planetis. Hoc inceptum per iter fundatum procedit quod iter Telescopium sustinet, inceptum sociale a Murabana conditum ad iuvenes de astronomia et scientia educandos et excitandos.

Defectus accessus ad telescopia et planetaria provocatio a multis pueris in Kenia versa est. Murabana sperat fore ut hae experientiae fines suos amplient et eorum conspectum amplient. Pueros ad mundi mirabilia introducens, studet ut curiositatem suam de mundo et occasiones ultra Keniam inspirare et accendere studet.

Source: Aristotle

Materna Rates appellans mortalitatem per Birthing Support

Universitas Huston-Tillotson, universitas historice Nigrae in Austin, Texas, audacter RED programmata fecit ad altas maternas mortalitatis rates in statu aggredi, praesertim in mulieribus nigris. Inceptum intendit ut consultores doulas, obstetrices instituendi et lactationem consultores essentiales sustentationes in ortu nascendi praebeant.

Crescente diversitate et promptitudine peritorum nativitatis in Central Texas, sperat universitas se meliorem accessum esse ad culturae varius et continuam curam de hominibus gignendis. Progressio initio doulas exercitationis intendit, cum consiliis consultoribus et obstetricibus anno sequenti dilatabitur. Haec officia nullo pretio praestans adiuvabit ut plures homines accedere possint sustentationem quae in graviditate et partu indigent.

Source: KUT

Mutans Mortuus Battery in Sustainable Resources

Redivivus gravida mortua tenere potest clavem ad productionem pugnae sustinendam pro transitus navitatis mundae. Ordinationes in Europa propellunt ad augendam altilium redivivus, quae possunt reducere impulsum in altilium fabricandi environmental necessitatem extenuando ad magnas fodinas et vastitatem extenuando.

Antea, pugna lithium redivivus limitata est et provocatio. Nihilominus novae ordinationes in Europa mandant collectionem et redivivus batteries lithii-ion ex vehiculis electricis, e-bikes et energiae systematum repositionis. Praecepta etiam stricte metallicae recuperationis scuta comprehendunt. Hae normae videntur ut gradus ad creandum ansam clausam materiae criticae.

Per metalla rediviva sicut lithium, cobaltum et nickel ex gravida mortua, productio novorum gravidarum magis sustineri potest et environmentally- amica.

Source: Grist