Lumina Septentrionalium, quae Aurora Borealis cognominatus est, iam diu inspirationis et admirationis fuit. Saeculis variae culturae et communitates indigenae varias significationes tribuerunt huic attonito ostentationi luminum in caelo tripudiantes. Ab animabus maiorum ad bona felicitatis, Lumina septentrionalia peculiarem obtinent locum in multorum cordibus.

Secundum Dr. Kyle Reiter, physicus physicus in Canadian Hazard Information Service apud Resources Naturales Canada, lumina septentrionalia arcte ligantur ad cyclum solarem. Hic cyclus exemplum sequitur actionis solaris maximi ac minimi, fere singulis annis XI occurrens. Praesent maximus Solaris, qui anno 11 praedictus est, exspectatur ad plurimas regiones in Sole efficere, quae activitatem pulsis tempestatibus geomagneticis et auroras producere potuerunt.

Aurorae occurrunt cum impetu vaporum colliduntur in atmosphaera Telluris superiori, inde in pulchris fulgoribus coloratis lucis. Lumina haec videntur per caelum movere sicut billions fulgurum per tempus accidunt. Dum aurorae apparent fere per singulas noctes in ovalibus auroralis supra polos magnetes septentriones et meridiem, non saepe apparent ultra meridiem.

In Columbia Britannica, hoc tempus hiemis Aurora borealis praecipitur ut epica regiones septentrionales et centrales provinciae. Lorne Smith, incola Laci Pressyensis, ad meridiem C Milliarium Domus, aliquantum peritus factus est in Luminibus Septentrionalibus capiendis. Per hos annos centum photographicas photographicas luminum mesmerizing ex domo et lacubus proximis minima stupro levi cepit.

Cum appropinquamus ad maximum solarem venturum, testantes hoc phaenomenon naturale unica fit occasio. Utrum fabulis et opinionibus cum Septentrionalibus luminibus coniungendis credis vel eorum pulchritudinem simpliciter miraris, facultas hanc experientiam magicam ostentationis non omittenda est.

sources:

- Dr. Kyle Reiter, physicus physicus in Canadian Hazard Information Service apud Resources Naturales Canada