Articulus novus

Summarium: Meditatio gratiosa recentioribus annis ob multa bona mentis et corporis consecuta est. Articulus hic explorat commoda meditationis exercendae mentis, in quibus melius mentis bene esse, minui gradus accentus, focus et intentio, aucta sui conscientia, maior capacitas veraque et misericordia.

Meditatio mens est praxis quae animum ad tempus praesens sine iudicio secumfert. Ponendo spiritum, sensus corporis, aut objectum speciale meditationis, singuli possunt mentem colere, quibus cogitationes et affectiones suas observare sinit, quin cum eis cohaereat.

Una e praecipuis beneficiis mentis meditatio mentium melioratur ad salutem mentis. Investigatio ostendit regularem praxim signa sollicitudinis et tristitiae minuere posse, altiorem modum augere, ac felicitatis et contenti affectus augere. Meditatio mens, fovens maiorem internae pacis et acceptionis sensum, promovet mollitiam affectuum ac salubriorem relationem cum ipso.

Meditatio praeterea memoria inventa est ad gradus reducendos accentus. Exercendo mentem suam ut praesens et conscius sit, singuli ab ambitu ruminationis et anxietatis erumpere possunt. Hoc minuit signa accentus relatas, ut contentiones, irritabilitates, perturbationes somni. Meditatio regularis mentis exercitatio etiam cum inferioribus cortisol accentus hormonum coniungitur.

Meditatio praeterea mentis demonstrata est augere focus et attentionis. Facultatem confirmans praesentiam manendi et perturbationes vitandas, singuli ad operas suas operas emendare possunt quae sustentationem attentionem requirunt. Quod maxime prodesse potest in fundis academicis et professionalibus.

Alia utilitas mentis augetur conscientiae meditatio. Singulae cogitationes, affectiones, sensusque corporis sine iudicio observantes, singuli interiores experientias altius comprehendere possunt. Haec consideratio sui ipsius praecipua est praecipua incrementi personalis atque ad meliores artes solutiones ac problema solvendas ducere potest.

Meditatio denique mens ampliorem empa- tiam et misericordiam colit. Cum se ac alios erga se ac alios habitus non iudicantes evolvendo, homines necessitatibus et affectibus eorum qui circa se sunt convenientiores fiunt. Hoc altius magisque inplere nexus sociales potest fovere.

Meditatio denique mens amplis beneficiis tam mentis quam corporis offert. Meditationes regulares meditationes exercentes, singuli experiri possunt meliorem mentis bene esse, accentus minui gradus, augere animum et intentionem, augere conscientiae sui, maiorem capacitatem verae et pietatis.

sources:

- National Centrum pro Complementario et Integrativo Salutem

- Mindful.org