SpaceX molitur aliam erucae launch, hoc tempus 21 satellites interrete Starlink in orbita explicandi. Falco 9 erucae positus est ad tollendum Vandenberg e Base Copiarum Tractuum Californiae die Sabbati hora 3:47 am EDT. Si morae aliquae sunt, tergum occasiones praesto sunt inter 4:23 am EDT et 6:00 am EDT.

Lorem in Ratione SpaceX inundabitur in X (olim ut Twitter) incipiens circiter quinque minuta ante liftoff. Si omnes secundum consilium secedunt, primus gradus falconis IX ad Terram et terram in nave fucus redibit "Certe adhuc amabo te" circiter 9 minuta post launch. Hoc XVI fugae notabis primum huius maxime erucae scaenae, sicut una fuga brevis e recordo reuse societatis.

Post circiter 62.5 minuta, 21 satellites Starlink explicabunt e scaena Falconis 9 superioris. Haec launch in 75 missio orbitalis LXXV erit, cum societas conatur suum finem 2023 volatus fine anni assequi et 100 volatus in 144 .

SpaceX's Starlink project maior focus hoc anno fuit, cum circiter LX% volatus eorum dicatus ad megaconstellationem interrete dilatandam. Nunc in Starlink sunt satellites operationales fere 60, qui numerus in annis proximis crescere perget.

Source: SpaceX Missionis Descriptio