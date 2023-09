A Falcon 9 Eruca Launches 21 Starlink Satellites from Vandenberg Space Force Base

Falco 9 eruca e Vandenberg Base Copiarum Tractus feliciter emissa die Lunae nocte, tertia Kalendas Octobris notans. eruca, pertinens ad SpaceX, 21 satellites Starlink portavit partem missionis societatis ad servitium interrete globalis praestandum. SpaceX intendit emendare aditum interretialem in locis ubi vacillent vel perpendat.

Instructio satellitum circa horam post liftoff evenire exspectabatur. Primum scaena cursus erucae, quae iam XI temporibus volaverat, feliciter appulsa est in nave fuci in Oceano Pacifico posita.

Modo ante launch, Telesat, societas Canadiensis, multam launch concordiam cum SpaceX denuntiavit pro missionibus tum Vandenberg et Florida. Telesat emit 14 immittit in falcone 9 erucae, unumquodque ad 18 satellites Telesat Lightspeed portantes ad orbitam terrae humilem per launch. Telesat Lorem expeditio incepta anno 2026 cum global servitium pro 2027 destinatum est.

Retiacula Telesat Lightspeed data nexus alta velocitate providebit, nexus valde securos, et ignobilem latentiam connexionis per orbem terrarum. Ultimo mense, Telesat pactum cum MDA Ltd signavit, ut inserviret primo satelles conductoris.

Praeses Telesat et CEO, Dan Goldberg, fiduciam in fiduciae SpaceX et altae launchis clausulae expresserunt, dicentes se magnum socium fore in deductione Telesat Lightspeed. SpaceX Praeses et Praeses princeps Operans, Gwynne Shotwell, superbiam expressit in deducendo constellatione Telesat et dilatatione conectivitatis facultatum clientium per orbem.

Eruca immittendi non solum tribuit SpaceX sed etiam opportunitates praebet operantibus et cantavit membra ad Centralem oram affert, oeconomiam localem boosting.

Praeter hanc recentem launch, Vandenberg antea falconem 9 erucae immissam satellites militares portantes in orbita ante in mense progressus ad US Space Force Development Agency.

