Recens studium ostendit adamantes posse offerre varias perceptiones in evolutione Terrae. Sicut minerale maxime notum naturale, adamantes facultatem habent extremas condiciones sustinendi, incluso supercontinentium creatione et interitu. Investigatores in adamantibus "superdentibus" notaverunt, qui decies annos abhinc sub supercontinente Gondwana formatae sunt, profunde sub Terrae superficie obruti.

Hi singulares adamantes praestant clues de formatione, stabilizatione, ac motu supercontinentium praebent, illustrantes "cycli supercontinentes", bracteae tectonicae acti. Hic cyclus difficilis est per traditionales media studere, sicut crusta oceanica est respective iuvenis et crusta continentalis limitata informationes de processibus geologicis profundis praebet.

Studium adamantibus analysis involvit eorumque minimas inclusiones silicatas et sulfides utens series analysium chemicarum, inclusarum analysis isotopicarum. Hoc inquisitoribus adamantibus modernum permisit, ostendens eos formasse inter 650 et 450 miliones annos sub basi Gondwana, cum supercontinens polum Meridionalem operuit.

Investigatores detexerunt cum adamantibus formantibus, saxa intus esse leves facta sunt et e regione subductae materiae pallium ad basin Gondwana deportatum, supercontinentem ab inferis dilatantes. Subinde, cum Gondwana disrumpere coepit, adamantes vehementes eruptiones volcanicae ad Terrae superficiem delatae sunt, quae nunc in Brasiliam et Africam occidentalem facta sunt.

Inventiones haec indicant adamantes ad basim Gondwana "adhaesisse" et cum diversis fragmentis supercontinentis dissidentes migrasse. Studium momentum in adamantibus superadantibus effert ad formationem continentem intellegendam et ad Terram evolutionem. Continentes munus magnum habent in sustentatione vitae nostrae telluris, et investigationes in hoc campo nos adiuvant ut intellegantur quomodo continentes formant, evolvant et ad singulares notas Telluris conferant.

Studium in ephemeride Naturae editum est.

