Curiositas Rover pergit exploratio in Mars

Cursitas piratica per NASA in Marte explicatur aliam explorationis volutpat aggreditur. In variis actionibus scientificis vagabitur, occasione adhibita prope studium Martiae campi.

Consilium volutpat vestibulum contactum includit scientiam in primo fol, in secundo fol coegi, et scientia remota in tertio fol. Haec ratio actionis in multis weekends per iter Curiositatis repetita est, sed loca semper mutabilia efficit ut semper aliquid novi inveniatur.

Sol primus involvit analysin duo scuta prope piratam locata. Primum scopum, "Hydra" nominatum, cum Pulveris remotione Instrumenti (DRT) reicietur antequam ab Alpha Particula X-radius Spectrometer (APXS) et Mars Lens Imager (MAHLI). Secundum scopum, quod "Dodoni" appellatur, pluma obnitens elevata est quae etiam ab APXS et MAHLI inspicietur.

Accedit instrumentum Chemiae et Camera (ChemCam) et Mast Camera (Mastcam) instrumenti pergunt ad documentum superioris Vallis Ridge Gediz, necnon aliud studium prope petram nomine 'Thassos' usura Laser-inductae Spectroscopiae Naufragii (LIBS). Mastcam etiam observabit butte Orinoco et stipitem iacuit dictum Rouskio.

Secundus sol in operationes scientiae prae-coegi intendit, inter LIBS analysin venae obscurae in eodem stipite ac Thassos, musivos rimas in crateris orientalis opiniones capiens, et observationes operis proximi et alterum scopum repugnante nomine 'Milos'. Sensores environmentales etiam monitores pulveris diaboli activitatis et opacitatis atmosphaerici mensura metientur.

Tertium sol involvit remotissimas scientiae observationes, ut pulvis diabolum contemplatio et nubes diei meridiana suprahorizon. ChemCam utetur eius exploratione autonoma ad Scientiam augendam (AEGIS) programmata ad scopum imaginandi eligendum. Curiositas etiam mane characterismi atmosphaerici mature perducet.

Curiositas dum pergit per Martiam landscape iter asperum, docti cupide praeveniunt notitias et imagines pretiosas quae perseveret explorationi proximae nostrae planetae perennem providere.

sources:

- NASA/JPL-Caltech - Imago fidei: NASA/JPL-Caltech - Hic fons articulum informationes de consilio in Marte volutpat vestibulum attulit.

- Definitiones vocabulorum:

– Sol: dies Martius, qui est instar 24 horarum et 39 minutarum in Terra.

- Scientiae contactus: actiones scientificae quae directum contactum physicum cum Martia superficie involvunt, ut detergendi vel exercendi.

– APXS: Alpha particula X-ray Spectrometer, instrumentum in Curiositate adhibitum ad compositionem elementalem lapidum et soli.

- MAHLI: Mars Hand Lens Imager, camera de Curiositate quae altas solutionis imagines Martiae scopuli et soli capere potest.

– ChemCam: Instrumentum chymicum et Camera, quo laser-ectus plasma spectroscopii utitur ad compositionem lapidum et soli e longinquo resolvendo.

– Mastcam: Mastcam Camera, ratio camera de Curiositate quae panoramicas et stereoscopicas Martiae superficiei imagines praebet.

– LIBS: Spectroscopia Laser-inducta Naufragii, artificium a ChemCam adhibitum ad compositionem lapidum et terrae resolvendam.

– ENV: Sensores environmentales de Curiositate, quae metiuntur condiciones atmosphaericas aliasque factores environmentales.

- AEGIS: Exploratio Autonomia Scientiarum Auctarum, programmata a ChemCam adhibita ad scuta imaginandi libere selecta.