In campo Martio explorationis, multae phisicae et machinae concurrunt ad mysteria Planetae Rubri explicandas. Hi ex variis institutis et institutis oriuntur, sua quisque peritia et contributiones.

Unus talis physicus est Elena Amador-Gallicus, Coordinator Scientiarum apud NASA/JPL in Pasadena, CA. Partes magnae ludit in consilio et exsequendo operationes scientificas Martias vagantium. Alius physicus Ryan Anderson est Geologist Planetarius in USGS in Flagstaff, AZ. De Martia geologia perscrutandis intendit ac praeteritas praesentesque eius processus comprehendit.

Geologist Planetarius Mariah Baker, in Centro pro Terrae & Studiorum Planetariis, Smithsonian Nationalis Air & Space Museum in Washington DC, specialitas in studio petrarum et mineralium aliorum mundanorum. Michael Battalio, climatographus Planetarius in Universitate Yalensi in New Haven, CT exemplaria et processuum climatis in Marte examinat.

Keri Bean, Rover Planner Prorex Team Duc ad NASA/JPL in Pasadena, CA, adiuvat ut motus et actiones Martis vagantium consilia capiant. Kristen Bennett est Geologist Planetarius in USGS in Flagstaff, AZ, qui studiis geologicis Martis liniamenta.

Bigas apud NASA/JPL etiam geologos planetarios Fred Calef et Abigail Fraeman comprehendit, qui suam peritiam in superficie Martis et petrarum dividendo conferunt. Brittney Cooper, physicus atmosphaericus in Universitate Eboracensi in Toronto, Ontario, Canada, in studiis atmosphaerae et tempestatum in Marte versatur.

Sean Czarnecki, Geologus Planetarius in Universitate publica Arizona in Tempe, AZ, historiam geologicam et compositionem Martis studet. Lauren Edgar, Geologus Planetarius in USGS in Flagstaff, AZ, geologiam et stratigraphiam Martis investigat.

Ceteri phisici et mechanici in Marte explorationis implicati Christophorus Edwards ab Universitate Arizona Septentrionalium, Samantha Gwizd ab Universitate Tennessee, Ken Herkenhoff ab USGS in Flagstaff, AZ, et Evan Hilgemann ab NASA/JPL in Pasadena, CA. Singulae pervestigationes singulares conferunt in diversas partes geologiae Martis et piratarum operationes disponentes.

Scientist atmosphaericus Alex Innanen ab Universitate Eboracensi et Scott Guzewich ab NASA/GSFC in Greenbelt, MD, Martiam atmosphaeram eiusque interactiones cum superficie student. Rachel Kronyak, Geologus Planetarius apud NASA/JPL in Pasadena, CA, examine historiae et processuum in Marte involvit.

Michelle Minitti a Framework in Ver Argentum, MD, Natalie Moore ex Systemate Scientiarum Malin Spatium in San Diego, CA, et Claire Newman ab Aeolis Research in Pasadena, CA, etiam peritiam suam ad Martis explorationem conferunt.

Additi docti et mechanici in Marte operantes explorationem includunt Catherina O'Connell-Cooper et Lucy Thompson ab Universitate Nova Brunsvicensis in Fredericton, Nova Brunsvicensis, Canada, Melissa Rice ab Universitate Occidentali Washington in Bellingham, WA, et Mark Salvatore ab Universitate Arizona Septentrionalium in Flagstaff, AZ.

Praeterea Susanne Schwenzer ab Universitate Open in Milton Keynes, UK, Ashley Stroupe ab NASA/JPL in Pasadena, CA, Aurora Sumner ab universitate California Davis in Davis, CA, et Vivian Solem ab NASA/JPL in Pasadena, CA, omnes suam peritiam in geologia planetaria ad studium Martis conferunt.

Scott VanBommel, Scientist Planetarius in Universitate Washington Sancti Ludovici, MO, Ashwin Vasavada, MSL Project Scientist apud NASA/JPL in Pasadena, CA, et Rogerus Wiens geochemista e LANL in Los Alamos, NM, vitales partes in notitia resolvendo agunt et de Marsis expeditionibus inventis interpretandis.

Sharon Wilson, Geologus Planetarius apud Centrum pro Terrae & Studiis Planetariis, Smithsonianum Air & Space Museum National in Washington, DC, Alivia Eng, Studiosus Graduati Georgiae Tech in Atlanta, GA, & Remington Free, Operations Systems Engineer apud NASA /JPL in Pasadena, CA, omnia Marti explorationis operam conferunt.

Denique Emma Harris discipulus Graduati in Museo Naturali Londini, UK, Conor Hayes, Studiosus Graduati in Universitate Eboracensi in Toronto, ON, Canada, Abigail Eques, Studiosus Graduati in Universitate Washington Sancti Ludovici, MO, et Deborah Padgett, OPGS Task Duc ad NASA/JPL in Pasadena, CA, peritiam suam in variis Martis aspectibus explorationis communicant.

Hi phisici et mechanici copias iungunt ad intelligendum Martium promovendum, explorantes eius geologiam, caelum, atmosphaeram et potentiam praeteritae vel praesentis vitae. Suam collaborationem et dedicationem secreta Planetae Rubri reserare pergunt.

