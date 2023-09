Indiae Aditya L1 Missionis incipit Studere Ventus Solaris ab Space

Aditya L1 missio Indiae feliciter incepit pervestigare particularum energiarum in vento solari e spatio. Missio tendit ut hoc studium perficiat utens Particula Spectrometri supra Thermal & energeticae (STEPS), quae est pars venti Solaris Aditya experimenti (ASPEX) payload.

GRADIBUS ab Research Physica Laboratorio (PRL) auxilio ab Application Centre Spatii (SAC), explicata est et ab X Septembris intra campum magneticum Telluris operatum est. Cogitatus ex spatio laborabit sicut Aditya L10 suum quattuor menses iter ad Lagrange punctum 1 facit, circiter 1 decies centena milia km ab Terra.

Praecipuum propositum GRADIBUS ambitum particularum energeticorum a suo loco in L1 perscrutanda est. Haec notitia adiuvabit ad meliorem valetudinem et observantiam locorum bonorum ac melius cognoscendam quam spatii tempestatum in tempore mutatur.

DE GRADIBUS sex sensores complectitur qui diversas directiones ac mensuras supra thermas et energeticos observant. Notitias colligendo in orbibus Telluris, scientias mores particularum planetae ambientium resolvere possunt, praesertim coram campo magnetico Telluris.

Missio Aditya-L2 die 1 Septembris ab Indicis Tractus Organizationis (ISRO) missio intendit ut punctum L1 attingeret utens Point 1 Insertio (TL1I) discursum Trans-Lagrangean. Punctum L1 notabile est observationibus solaribus et est ubi gravitatis vires inter duo objecta se invicem librant, spatiis spatii diutius manere in stabili situ.

(Source: PRL et SAC)

