Historia Evolutionis Reveals Tardus Incrementum in Crocodilis

Recens studium editum in biologia quae inscribitur "Origines tarditatis incrementi in stirpe crocodili generis" lucem fecit quam ob rem crocodili, inclusos crocodilos et alligatores, lente crescunt cum propinquioribus, avibus viventibus, comparantur. Manipulus investigationis investigavit structuram internam fossilium ossium ab antecessoribus crocodilianis CC miliones annorum, notis crocodylomorphis, et invenit sensim crescere, similes crocodilis hodiernis.

Investigatores mirati sunt detegere fibras osseum horum antiquissimarum crocodylomorphorum consistere in typo ossis parallelo-fibratis nomine, significans rate incrementum inter maiores velociores et crocodilos hodie tardius crescentes. Haec inventio provocat communem opinionem tardum incrementum in vivis crocodilis coniungi cum vitaeque eorum sellulariis, semi-aquaticis. Haec crocodylomorpha antiquissima animalia activa et plene terrestria erant, non praedatorum insidiae scurrae quae hodie exstant.

Etiam examen fossilium involvit ex antecessore crocodiliano gigantico nuper detecto, qui ante 210 miliones annos in Africa Australi vixit. Investigatores ossium enucleati sub microscopio permagno ad aetatem morientem, incrementum annuum et notas osseas enucleatae sunt. Novum specimen aliis speciebus notis comparantes, antecessorem primitivum crocodilum, fortasse primissimum globi qui recentiores crocodilos comprehendit, identificabant.

Investigatores invenerunt speciem gigantis tardius crescere quam aliae magnae reptilia temporis sui, sicut dinosaurus pristinus. Hoc lentum incrementum belli perseveravit et retardetur amplius in speciebus crocodylomorph recentibus evolutis. Tardum incrementum factus est proprietas omnium notarum crocodylomorphorum ab antiquo antecessore descendentium, permittens eos superesse massam extinctionis eventu in fine Triassic Periodi.

Ex altera parte, dinosauri massam perniciem celeriter crescendo superfuisse creduntur. Hic eventus ad coexistentiam dinosauri celeriter crescentis et crocodylomorphs tardae crescentis in sequenti aetate perducit, postremo fundamenta ponens incrementi differentiae in suis posteris, avibus et crocodilianis observatae.

Inventiones studii indicant disparitatem in incrementis inter aves et crocodilianos primo in historia coetus evolutionis constitutum esse, quamvis antecessor communis eorum animal velociter crescens sit. Investigatio haec confert ad intellectum nostrum factorum complexuum influentium incrementorum exemplarium et adaptationis evolutionis in diversis speciebus.

sources:

- "Origines tardi incrementi in crocodiliano stemma" - Current Biologia

- Prof. Jennifer Botha, Universitas Witwatersrand .

- Ionas Choiniere, Universitas Witwatersrand .

- Bailey Weiss, University of Witwatersrand

- Paulus Barrett, Meritus Palaeontologiae Professor in Museo Naturali, London