Quid Naturae Per Eclipsin Solarem?

In eclipsis solis natura aliquas superstitio mutationes patitur. Animalia, quae solis et lunae cyclo levi nituntur, turbari possunt. Interdiu animalia activa in hospitia recipiunt, cum nocturnae bestiae in agendo nascuntur, putantes se emisisse. Aranei telas suas destruunt, semel tantum reficere eclipsis praeteriit. In Zimbabwe, hippos eorum flumina relinquunt et caput versus nocturnum pastiones in sicco terra habent. Pisces et aves, quae interdiu agunt, loca nocturna exquirunt.

Homines quoque effectibus eclipsis solis experiri possunt. Nonnulli referunt sensum taedium vel lethargicum, quod attribuitur subito mutationi luminis naturalis. Aer etiam patitur vices eclipsis solis, quae fit in mutationibus ventorum, temperationis, nubium, et humiditatis. Gutta in temperatura per eclipsim facere potest ut aerem humidiorem sentiat. Accedit, fluctus radiophonici diripiri possunt per eclipsin solarem ob mutationes in ionosphaera, communicationem diuturnum afficiens.

Umbrae eclipsis solis in pusillis, lucida crescentibus sparsae sunt, superstitionem efficiunt effectum. Etiam microorganismi ab eclipsis solis impingi possunt. Studium in India deductum invenit quod bacteria in scutellis laboratorium petri minor facta est et aliter conformata circa apicem eclipsis. Sed hi eventus non replicantur.

Super eclipsis solaris phaenomena in natura moliri efficit, afficiens animalia, temperaturas, fluctus radiosos, umbras, nec non microorganismos. Spectaculum unicum est quod perspiciendum nos praebet in interationes rerum caelestium et mundum naturalem.

