Sir Brian May, regina citharae et astrophysicista, immensam suam superbiam expressit in parte consors quae primum NASA exempla asteroidis ex alto spatio feliciter collegit. Osiris-Rex navicularum capsulam emisit continens circiter 250g saxorum et pulveris ex asteroideo Bennu in musca Telluris collecta. Haec capsula in desertum Utae ad lacum Salsum applicuit. Sir Brian munus crucialum egit in adiuvando ad cognoscendum locum meliorem pro collectione sample.

Etsi non poterat adesse propter momenta momenta reginae Peregrinationis, dominus Brian misit cordi nuntium subsidii NASA eiusque turmae dedicatae. Gratulatus est omnibus qui in missione pro labore suo implicati sunt, eosque laeti exempli diem reditus optaverunt. Sir Brian etiam laudavit suum "amicum charissimum" Dante Lauretta, quocum collaboravit de creatione libri "Bennu III-D: Anatomia asteroidis" comprehendens 3D atlas asteroidis.

Haec felix collectio specimen specimen notat significantem lapidem tam NASA quam global spatium institutionum, sicut prima missio sui generis est ab anno 2020. Progressiones explorationis spatii cognoscit et momentum discendi asteroides ad pervestigationes acquirendas in originibus nostris. systema solaris et facultates potentiales pro missionibus futuris.

