In libro de futurorum intelligentiae artificialis, MIT professor Max Tegmark missionem dystopian exhibet, in qua proposita machinae quae humanitati detrimenta capiunt, si accurate comprehendere et cum rebus humanis figere nequeunt. Dum hoc longe petitum videri potest, species nostra, per rapidam intelligentiae humanae expansionem, altam ictum in planeta et in aliis animantibus habuit.

Humanitas, quae olim ad momentum criticum cum paucis milibus hominum supersunt, nunc 36% omnium mammalium in Tellure repraesentat. Additamentum 60% constat ex animalibus ut boves, quae ad hominum consummationem generantur. Solum 4% bestiae ferae sunt. Progressus noster effectus reductione spatii aliis animalibus, ducens ad exstinctionem sextam massam, primus ex una specie causatus. Eventus haec exstinctio non singulis speciebus circumscripta est, sed integros ramos arboris evolutionis attingit, cum genera ad minimum 35 vicibus velociores evanescentibus quam ante 65 miliones annorum.

Investigatores invenerunt saltem tertiam partem vertebrarum notarum experientiam hominum declinare et in oecosystematibus minoribus circumscribi. Exempli gratia, semel X miliones elephantorum ineunte saeculo XX, hodie minus quam dimidium miliones, cum multis regionibus non amplius has creaturas magnificas obnoxias.

Amissio omnium generum non solum oecosystemata disrupta, sed etiam sanitatis humanae et bene valetudinis impactionem facit. Ablatione magnarum predonum in aliquibus regionibus auctum perduxit incolarum cervorum et murium albicantum, quae sunt exercituum ricini qui morbum Lymam transmittunt. Accedit, superexploitatio rerum naturalium et biodiversitatis interitus ad divulgationem morborum inter animalia et homines pertinent, sicuti cum pandemico-covid 19 conspicitur.

Biodiversitatem conservare et collocare in tutela silvarum tropicarum, ubi altissimae biodiversitatis gradus inveniuntur, magnum est oecosystematis labefactare. Actio urgentis, cum magna obsidione, necessaria est ad populationem ulteriorem arcendam. Si in hodierna via pergimus, consectaria longe perniciosiora esse possunt quam existimare possumus.

