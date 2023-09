Simons Foundation Annuntiat Recipients Libertatis Awards

Simons Foundation revelavit 13 recipientes excellentiae suae libertatis Awards, quae investigatores adiuvant in transitu a formata disciplina ad locorum investigationum independentium. Unusquisque ad biennium recipiet subsidii postdoctoralis, incluso salario annuo $85,000 et subsidia et salarium professionalis progressionis of $10,000 per annum. Socii, obtenta facultatis positione tenura-trag-a, dabunt sumptu totaling $600,000 supra triennium.

Tres programmata independentiae adiudicat per Simons Collaborationem in Global Brain (SCGB), Simons Collaboratio de Plasticitate et Senescente Brain (SCPAB), et Simons Foundation Autismi Research Initiativum (SFARI). Haec programmata tendunt ut socii in transmigratione ad libertatem investigationis confligant.

Transitio ad Independentiae (TTI) Praemia, per SCGB et SCPAB oblata, inquisitoribus in neuroscientia subsidium praebent. SCGB TTI praemia intendunt in pervestigandis circuitibus amplissimis ad solutionem unius cellae ad intellegendum neural coding et dynamicos, dum SCPAB TTI praemia neuroscientiae cognitionis senescentis in absentia morbi inducunt. Utraque programmata hominibus patent a coetibus in neuroscientia subrepraesentatis, iis etiam cum defectibus et incommodis subiectis.

Pons SFARI ad Independentiam (BTI) Award audit audit ex diversis subiectis, qui variis aspectibus autismi scientiae laborant, sicut geneticae, machinae hypotheticae, ambitus et systemata et scientia clinica. SFARI applicationes a coetibus historice repraesentatis vel exclusis confirmat.

Omnes socii e tribus programmatis partem studiorum communitatis fient, ineunt progressionem professionalem et operationes communitarias. Officia participent, subsidium a Simons fundamento scientiarum et baculorum suscipient, cum ducis extraneis assignatis occurrent, et in persona Simons Foundation inquisitoris conventiculae et Independentiae Award recessuum frequentant.

Applicatio periodi pro 2024 independentiae praemiorum die 10 Octobris 2023 aperiet. Pro pluribus informationibus de praemiis, visitabo Simons Foundation Libertatis Praemia paginae informationis.

definitiones:

SCGB: Simons Collaboratio in Global Brain

SCPAB: Simons Collaboratio de Plasticitate et Senescente Brain

SFARI: Simons Foundation Autism Research Initiative

sources:

- [Simons Foundation](simonsfoundation.org/independence-awards.html)