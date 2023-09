Clara et pulchra messis lunae: Last Supermoon of MMXXIII

Plena messis luna die 29 Septembris caelum noctis illuminabit, notans quartam et ultimam supermonae 2023. Eventus hic caelestis ad 7.57 post meridiem Veneris cacumen illuminabitur (AEST), et perseveret usque ad mane Saturni totum illuminatum apparere; iuxta NASA.

Optime observare luna messis patens locum invenire est ad orientem, a sordibus levi. Etsi multi messem lunam cum oriente colore coniungunt, hoc phaenomenon omnibus plenis lunis est proprium. Color enim causatur ex spissitudine atmosphaerae Telluris prope horizontem, quae est maior quam cum luna est supra caput, secundum Tellurem.

Supermoon generaliter definitur luna plena, quae est propinquior terrae solito, et fit in specie maiori et clariori in caelo noctis. Mense Septembri luna messis circiter 361,867km ab Terra erit, circiter 22,604km propior quam eius distantia mediocris. Die XXX mensis Augusti, luna in puncto Terrae proxima hoc anno erat, modo 30km aberat.

Haec luna messis circiter 5 centesimis maior et 13 centesimis lucidior erit quam media plena luna, ut NASA aestimatur. Nonnulli astronomi putant lunam supermoon esse cum est intra 90 cento perigaeum, quae proxime accedens ad Terram in orbita est.

Luna messis nomen habet ab occurrentibus circa initium ruinae vel aequinoctium autumnale in Hemisphaerio Septentrionali, quod hoc anno factum est die 23. Sept. segetes ante gelu.

Praeter lunam messem variae Indigenae nationes in America Septentrionali ob mensem Septembrem luna plenae diversa nomina habent. Verbi gratia, Abenaki tribum ad eam ut sata lunam faciente, Lakota vocant lunam de frondibus fuscis, et Passamaquoddy tribum autumpnum lunam vocat. Aliae culturae, ut Coreani et Iapones, traditiones messis celebrandas hoc tempore anni habent.

Per idem tempus plures stellae in caelo noctis videbuntur. Saturnus et Iupiter in oriente ascendent, posterioribus horis apparens altus, Venus ante auroram clare lucet. Mercurius etiam videri potest chorum humilem in horizonte orientali ante lucem, secundum Socie- tatem Planetariam.

Fontes: NASA, EarthSky, Almanac veteris agricolae, Musei Regii Greenwich, Societas Planetaria